Реал отказался отпускать игрока играть за сборную на чемпионат мира

На полях Чили проходит чемпионат мира по футболу 2025 среди юношей в возрасте до 20 лет.

Вызов в сборную Аргентины U-20 получал и талант мадридского «Реала» Франко Мастантуоно – однако «руководство клуба» не отпустило своего футболиста, чем вызвало у него недовольство.

В этом сезоне на счету Мастантуоно девять матчей, один гол и одна результативная передача.

Ранее Франко Мастантуоно сказал, что Лионель Месси лучший футболист в истории. Позже Хаби Алонсо отреагировал на его слова.