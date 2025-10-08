Испания08 октября 2025, 20:38 |
Реал отказался отпускать игрока играть за сборную на чемпионат мира
Предложение получал Франко Мастантуоно
08 октября 2025
На полях Чили проходит чемпионат мира по футболу 2025 среди юношей в возрасте до 20 лет.
Вызов в сборную Аргентины U-20 получал и талант мадридского «Реала» Франко Мастантуоно – однако «руководство клуба» не отпустило своего футболиста, чем вызвало у него недовольство.
В этом сезоне на счету Мастантуоно девять матчей, один гол и одна результативная передача.
Ранее Франко Мастантуоно сказал, что Лионель Месси лучший футболист в истории. Позже Хаби Алонсо отреагировал на его слова.
