Встреча пятого тура УПЛ 2025/26 состоится в Житомире 13 сентября, старт игры в 18:00
13 сентября донецкий Шахтер сыграет против харьковского Металлист 1925 в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Встреча состоится в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Главным арбитром игры будет Алексей Деревинский из города Хмельницкий.
За четыре матча подопечные Арды Турана набрали 10 очков из 12 возможных. У коллектива Младена Бартуловича 7 пунктов.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
