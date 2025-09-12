13 сентября донецкий Шахтер сыграет против харьковского Металлист 1925 в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Встреча состоится в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром игры будет Алексей Деревинский из города Хмельницкий.

За четыре матча подопечные Арды Турана набрали 10 очков из 12 возможных. У коллектива Младена Бартуловича 7 пунктов.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.