Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 19:33 |
221
1

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер

Встреча пятого тура УПЛ 2025/26 состоится в Житомире 13 сентября, старт игры в 18:00

12 сентября 2025, 19:33 |
221
1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер
Коллаж Sport.ua

13 сентября донецкий Шахтер сыграет против харьковского Металлист 1925 в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Встреча состоится в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром игры будет Алексей Деревинский из города Хмельницкий.

За четыре матча подопечные Арды Турана набрали 10 очков из 12 возможных. У коллектива Младена Бартуловича 7 пунктов.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Шахтер

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Металлист 1925 – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Украинцы в тренде. Футбольная игра опубликовала рейтинги игроков Шахтера
Металлист 1925 – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава отправится на матч с Карпатами в ослабленном составе
Шахтер Донецк Металлист 1925 где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Шахтер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Футбол | 12 сентября 2025, 03:37 1
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника

Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины

Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 12 сентября 2025, 19:27 0
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бенфика – Санта-Клара. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 12 сентября и начнется в 22:15 по Киеву

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12.09.2025, 07:42
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Футбол | 12.09.2025, 17:32
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
U
3-0 победа за М
Ответить
+1
Популярные новости
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 22
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 6
Футбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем