Андрей ПАШКО: «Мы настроены только на победу»
Игрок сборной Украины по пляжному футболу поделился ожиданиями от игры с Данией
Игрок сборной Украины по пляжному футболу Андрей Пашко в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от игры с Данией.
– Как в целом настроение перед боем с Данией после поражения?
– Да мы настроены только на победу, потому что мы понимаем, что нам нужны три очка. Тогда у нас будет шесть баллов, что позволяет выходить со второго места, так как мы проиграли Испании и мы не сможем быть уже выше них. Но мы будем бороться только за победу. У нас больше нет выбора. А ехать потом домой из Италии, заняв пятое-восьмое места какие-то, тоже не очень хотелось бы.
