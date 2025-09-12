Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 12:20
Андрей ПАШКО: «Мы настроены только на победу»

Игрок сборной Украины по пляжному футболу поделился ожиданиями от игры с Данией

12 сентября 2025, 12:20
Андрей ПАШКО: «Мы настроены только на победу»
Андрей Пашко

Игрок сборной Украины по пляжному футболу Андрей Пашко в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от игры с Данией.

– Как в целом настроение перед боем с Данией после поражения?

– Да мы настроены только на победу, потому что мы понимаем, что нам нужны три очка. Тогда у нас будет шесть баллов, что позволяет выходить со второго места, так как мы проиграли Испании и мы не сможем быть уже выше них. Но мы будем бороться только за победу. У нас больше нет выбора. А ехать потом домой из Италии, заняв пятое-восьмое места какие-то, тоже не очень хотелось бы.

Украина – Дания. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Испания – Украина. Женская Евролига по пляжному футболу. Смотреть LIVE
Игрок сборной Украины оценил работу судей в матче с Испанией
