Италия
12 сентября 2025, 13:21 | Обновлено 12 сентября 2025, 13:22
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд Серии А продал футболиста в московский цска

Матия Попович покинул Наполи

Московский ЦСКА официально объявил о подписании сербского полузащитника итальянского «Наполи» Матия Поповича.

Отмечается, что контракт с 19-летним футболистом подписан на 3 сезона.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Наполи» сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока. Сумма трансфера

В сезоне 2024/25 Матия Попович провел 26 матчей за «Наполи» U-20, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

