ОФИЦИАЛЬНО. Гранд Серии А продал футболиста в московский цска
Матия Попович покинул Наполи
Московский ЦСКА официально объявил о подписании сербского полузащитника итальянского «Наполи» Матия Поповича.
Отмечается, что контракт с 19-летним футболистом подписан на 3 сезона.
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Наполи» сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока. Сумма трансфера
В сезоне 2024/25 Матия Попович провел 26 матчей за «Наполи» U-20, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
