Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона

В прошлом сезоне «Болонья», которая летом потеряла Мотту и Зиркзее, победила только 1 раз в 8 стартовых турах Серии А. Неудачное начало, потому что после обновлений команда искала себя: футболисты пытались забивать без своего нападающего, тренер делал все, чтобы донести свои идеи до подопечных. Это почти всегда длительный процесс. Но в какой-то момент «Болонья» почувствовала землю под ногами. И заиграла. Сезон завершила победой в финале Кубка Италии, а в чемпионате без учета того стартового отрезка оказалась в топ-6 по набранным очкам, выше «Фиорентины», «Лацио» и «Милана» — клубов с большими возможностями и бюджетами. Просто на момент старта чемпионата «Болонья» не была готова. Однако стала сильнее по ходу розыгрыша и спасла игровой год. Твоя неготовность в августе не является приговором. Особенно если за тебя играют мотивированные футболисты, а твой тренер – топ-специалист.

В этом материале вспомним сильные команды топ-лиг, которые входят в сезон не готовыми. Плохая трансферная кампания? Можешь быть в тексте. Перестройка из-за смены тренера или игровой философии? Также можешь быть. Ну и куда же без прогнозов: попробую предположить, как завершит сезон каждая из названных на данный момент проблемных команд. Всем ли суждено пройти путь «Болоньи»?

Астон Вилла: слабее, чем весной

Getty Images/Global Images Ukraine.

«Львы» поразили в плей-офф ЛЧ, где были близки к чуду в матче с «ПСЖ», однако даже в такой форме команда не сумела финишировать в топ-5 таблицы АПЛ – и теперь будет играть только в ЛЕ. Казалось бы, не так уж и плохо: благодаря этому подопечные Эмери смогут сконцентрироваться на выступлениях во внутреннем первенстве. В ЛЕ будут играть лучшие запасные, основа – в АПЛ. Удастся сохранить свежесть вплоть до весны, а уже там выбирать, на каком из соревнований сосредоточиться. Тем более, главные конкуренты за высокие позиции будут играть по 2 раза в неделю, еще и в ЛЧ, поэтому их лидеры будут иметь меньше времени для отдыха... Но случилось не так, как предполагалось. Прошло 3 тура – и «Астон Вилла» уже в зоне вылета. Просто сейчас это единственная команда, которая на старте сезона в АПЛ не забила ни одного гола. А ведь еще еврокубки не начались. То есть может стать даже хуже.

Все из-за провальной трансферной кампании. Прибавить после Нового года команде помогли Рэшфорд и Асенсио. И что сделал клуб в итоге? Отпустил обоих. И вот на старте сезона оказалось, что «Вилле» банально не хватает футболистов. Готовы играть в основе и создавать моменты Воткинс, Макгинн, Мален, Роджерс и… Без «и». Все, больше никого. В последнем поединке с лавки запасных появился Буэндия, который был настолько ненужным ранее, что его отдали в аренду в «Байер». Теперь вернулся, и Эмери вынужден выпускать его на замену. Потому что нет альтернатив. Ну, не было. Появились уже в последний момент: в крайний день трансферного окна «Астон Вилла» подписала Санчо и Эллиота. Оба могут играть на нескольких разных позициях впереди, поэтому усиление – довольно хорошее. Но 3 тура из-за неторопливости уже потеряны.

Прогноз: постепенно выберется из ямы, но весной снова не досчитается нескольких нужных очков и финиширует в зоне не того еврокубка, за который хотела бы бороться в следующем сезоне.

Атлетико: тренер не справился

Getty Images/Global Images Ukraine.

Искренне считаю летнюю трансферную кампанию мадридцев одной из лучших в Ла Лиге. Потому что годами была необходимость усилить оборону и подписать замену Коке. Да и в атаку несколько талантов прикупили, чтобы голы точно забивались... Когда сезон только должен был начаться, ожидал увидеть крутой «Атлетико»: не претендента на титул, но такой, который пробивает планку в 80 очков в чемпионате по итогам розыгрыша. А вместо этого мы получили команду, которая трижды сыграла против потенциальных аутсайдеров сезона – и трижды не смогла победить. Где-то не повезло с реализацией, это правда, но и в топ-футбол «Атлетико» не играл. 5 команд чемпионата имеют больше ожидаемых очков при том, что именно мадридцы имели один из самых простых календарей. Трансферная кампания – действительно сильная, но много подписаний – много обновлений.

Слишком много. Симеоне пока не может справиться. Он как будто видит, что нужно исправить и наладить много всего, поэтому не знает, с чего начать, и просто стоит в стороне. Гризманн начал сдавать, поэтому трижды выходил в чемпионате только на замену. Как заменить футболиста, который делал на поле все? Симеоне не знает. Баэна приехал для того, чтобы стать мессией и создавать больше всего моментов в Ла Лиге, однако получил травму. Кем генерировать шансы без него? Диего не имеет ответа. Распадори плохо работает в обороне, но способен принимать изысканные решения впереди – раскроет игру в обе стороны, если нужно. Что делает тренер? Дает ему 46 минут суммарно за 3 поединка, в каждом из которых результата на последних минутах нет. Ключевой Альварес имеет из пределов штрафной площадки меньше ударов (2), чем запасной Симеоне (3): как это допустили? Задач много, а решений аргентинский наставник пока не имеет.

Прогноз: Симеоне будет постепенно формировать основу до Нового года. К тому времени команда будет вне топ-4. Далее сможет прибавить и финиширует в зоне ЛЧ, но в очередной раз потеряет сезон.

Аталанта: нет гарантов голов

Getty Images/Global Images Ukraine.

Назначение тренером Юрича – сомнительный шаг со стороны руководства. Да, тренер разделяет идеи предыдущего наставника Гасперини и даже некоторое время был его помощником, однако до сих пор не имеет больших побед. Высшая точка карьеры Ивана – «Рома», в которой он провалился в предыдущем сезоне. За 1 год он дважды был уволен досрочно. Не приговор, но повод задаться вопросом: а способен ли тренер, который принимает столь неудачные решения о продолжении своей карьеры, принимать удачные во главе команды очень высокого уровня? В Бергамо решили, что да. Но они кое-что не учли: в отличие от Гасперини, Юрич все-таки больше о защите, чем об атаке. Вот тут-то и проблема: впереди результат гарантировать некому. Ретеги был продан в Саудовскую Аравию, Лукман все лето хотел уйти и не тренировался. На старте сезона тренер остался с Де Кетеларе. И все.

Конечно, я мог бы назвать здесь Пашалича, Скамакку, Мальдини, но ни один из них не гарантирует много забитых голов и созданных шансов. Джанлука вообще год в футбол не играл: вы действительно ожидаете, что он будет выигрывать вам поединки каждую неделю после этого? Не будет. А нужно. Потому что Юрич поможет команде не пропускать, но не создавать много шансов. В последнем полном своем сезоне он тренировал «Торино», разница голов того на финише чемпионата после 38 туров – 36:36. И вот вам результаты «Аталанты» в первых поединках: 1:1 и 1:1. Все так же, потому как что у «Торино» впереди не было тех, кто принесет 3 очка, что нет и у «Аталанты». Вся вина на руководстве, которое выбрало тренера, который должен иметь креативных игроков впереди, и не дало ему таких. Скамакка снова травмирован, вся надежда в ближайшее время на Крстовича, который еще 3 недели назад был игроком «Лечче». «Аталанта» не знает, как забивать.

Прогноз: команда будет ждать возвращения Лукмана, а без него обречена страдать на поле каждую неделю. Будет чередовать ничьи и минимальные победы, потеряет много очков. Если Адемола все-таки уйдет зимой, а клуб не выйдет на рынок для подписания замены, Бергамо может остаться вообще без еврокубков.

Манчестер Сити: когда нужно, нет нужных

Getty Images/Global Images Ukraine.

Летом ушел Де Брюйне. Годами говорили о том, что Фоден – его преемник и должен стать новой «десяткой» «горожан». Идея имеет право на жизнь, но входить в сезон с единственным планом – это не для Пепа. Поэтому еще до КЧМ «Манчестер Сити» подписал Шерки – самого креативного хавбека Лиги 1. И тот сразу, в первом же туре АПЛ, забил гол. Во втором исполнил навес-конфетку на Холанда. То есть задатки демонстрировал. Но травмировался и на третий тур не вышел. А Фоден так вообще старт сезона пропустил из-за повреждения. Вот «Сити» и оказался в ситуации, когда нет креативного футболиста под нападающим. Все-таки Рейндерс – «восьмерка», его роль – несколько иная. Добавьте к этому травму Гвардиола, без которого «горожане» просто не имеют двух сильных центральных защитников. А еще есть Траффорд, который, кажется, еще не готов играть в основе топ-команды.

Кстати, Доннарумма не решает проблему выхода из-под прессинга: «Манчестер» проиграл «Тоттенхэму» из-за того, что плохо переходил из первой во вторую треть поля, а итальянец с его посредственной игрой ногами здесь партнерам не помощник. Шерки не будет 2 месяца. Фоден и Гвардиол готовы вернуться, но есть сомнения, что сразу с топ-перформансами. А еще Родри в дебюте сезона был вне игры. И это все равно ничего бы не испортило, если бы не идейная перестройка: Гвардиола решил играть в гораздо более вертикальный футбол, чем когда-либо в карьере. Кадровые проблемы во время обновлений в структуре игры – это приговор. «Манчестер» это прочувствовал, проиграв в 2 из 3 стартовых туров АПЛ. Причем уступил «Тоттенхэму» и «Брайтону» – сильным командам, но даже не претендентам на место в зоне ЛЧ. «Сити» становится другим и не может пройти этот этап вообще без потерь. А без основных игроков, кажется, вообще идти не готов.

Прогноз: наберет форму тогда, когда наберут форму лидеры в каждой из линий. «Сити», который выигрывает не благодаря футболистам, а благодаря крутости системы игры, мы увидим только после Нового года. Но к этому моменту команда отстанет от лидеров АПЛ на слишком много очков.

Байер: худшая трансферная кампания лета

Getty Images/Global Images Ukraine.

Не впервые критикую руководство «фармацевтов», но, признаюсь честно, мне нравится: это просто очень легко. Есть впечатление, что «Байер» за это лето сделал буквально все худшее на рынке, что только было возможно. В мае у Алонсо была чемпионская команда: она регулярно выигрывала в Бундеслиге, уступила только 3 раза за 34 тура, набрала на 9 очков больше, чем кто-либо другой, кроме «Баварии». Затем Хаби ушел, и боссы выбрали следующим тренером тен Хага. Ошибка? Возможно. Но точно большой риск, потому что нидерландец имеет тяжелый характер. У Эрика могло не получиться. Он мог провалиться. Задачей клуба было не позволить этому случиться. Но руководство плюнуло в лицо бедному наставнику: продало вообще всех топов и не подписало никого из готовых футболистов вместо них. Та, Фримпонг и Вирц должны были уйти, но потом уехали еще Джака, Инкапье, Адли...

Вместо них взяли молодежь. До последних дней трансферного окна «Байер» подписывал полевых футболистов только в возрасте до 23 лет включительно. Команда с опытными топами превратилась в молодежку без готовых гарантов качественной игры. В одном из матчей Б1 Эрик использовал 3 замены вместо максимума, хотя нужно было спасаться от поражения, но действительно не имело смысла делать больше: никто со скамейки не мог усилить игру. Даже те, кто вышел на поле, на тот момент имели 6 минут в топ-лигах суммарно. Эрик не имел достаточно опций, чтобы поставить свой футбол. Не имел достаточно опций, чтобы выставить на матч сильный состав. Не имел достаточно опций, чтобы спасти игру во время и после перерыва. Работал со связанными руками, но его все равно уволили после всего лишь пары туров. Теперь «Байер» без лидеров и будет иметь нового тренера, под которого сделано 0 трансферов. «Замечательное» межсезонье. Браво, руководство!

Прогноз: продолжит пропускать пачками после потерь основных защитников, будет выступать нестабильно из-за слишком молодого состава, не будет иметь четкого стиля игры из-за отсутствия у тренера предсезонной подготовки. Никакого финиша в зоне ЛЧ, очень возможно – даже в зоне ЛЕ.

Марсель: все в последний момент

Getty Images/Global Images Ukraine.

У команды 2 поражения в 3 первых турах. И вроде бы ничего критичного, потому что проиграл «Марсель» сильным «Ренну» и «Лиону», да еще и обоим – минимально и на их аренах. Но важен контекст: команда не играет в футбол хорошо. По ожидаемым очкам в предыдущем сезоне серебряный призер был вне топ-6 лучших клубов дивизиона. То есть часто перебарывал соперников, а не переигрывал. Оппонент не реализует свой топ-шанс из-за сейва вратаря «Олимпика» – а Гринвуд принесет победу ударом с 25 метров. Это работало целый год, но не будет вечно. Никто не может годами выигрывать без лучшей игры в футбол. Только «Реал» в ЛЧ. Поэтому летом «Марсель» должен был как следует обновиться. Что в итоге? Сделал аж 5 (пять!) трансферов в последние 2 дня трансферного окна. Новички не готовились с командой летом, поэтому начнут приносить пользу только ближе к октябрю. Как-то поздно, не так ли?

А повод работать над подписаниями был. Проблемы были понятны еще в мае, а после поражения «Ренна» в первом туре – тем более. Однако в клубе тянули до самого конца. Может, чтобы заплатить меньше. О'Райли, Эмерсон, Агерд и Павар – те, кто точно сделают команду сильнее. Но если бы они играли сразу, сейчас «Марсель» не был бы вынужден догонять конкурентов за место в топ-3. В предыдущем сезоне коллектив уже финишировал вторым, поэтому логичный шаг вперед – попытка хотя бы сделать вид, что борешься за титул. Однако только начался сентябрь, а «Олимпик» уже вне гонки. Есть вопросы к Де Дзерби, который не может выжать максимум с и без новичков второго-третьего сильнейшего состава дивизиона, но и помощи как таковой тренер не дождался. Поставил на специалиста в долгую – будь готов с ним сотрудничать. «Марсель» готов, но «все сделаю завтра».

Прогноз: финиширует в топ-3, потому что состав и новички – замечательные. Но никакой борьбы за титул и, возможно, даже еще до марта-апреля окончательно проигранная конкуренция за серебро.