Ливерпуль отказался продавать игрока, поэтому Реал заберет его бесплатно

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате отказался продлевать сотрудничество с «мерсисайдцами», которое истекает в июне следующего года.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал», который готов предложить французу контракт до 2031 года. Конате намерен перейти в чемпионат Испании, поэтому отклонил все три предложения чемпионов Англии.

Представитель Английской Премьер-лиги рискует потерять важного игрока совершенно бесплатно, так как не сумел ни продать защитника во время летнего трансферного окна, ни продлить с ним контракт.

«Реал» предлагал «Ливерпулю» около 20 млн евро несколько месяцев назад, однако английский клуб требовал в два раза больше. В итоге «сливочные» сообщили «мерсисайдцам», что не намерены никуда торопиться и подпишут игрока бесплатно через год. Сообщается, что чемпионы Премьер-лиги смирились с потерей своего игрока.

Конате перебрался в чемпионат Англии летом 2021 года из РБ Лейпциг за 40 млн евро. За это время защитник провел 132 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.