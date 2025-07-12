Не только Трент. Ливерпуль вынужден продать своего игрока в мадридский Реал

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате может покинуть Премьер-лигу во время летнего трансферного окна.

Контракт 26-летнего француза истекает в июне 2026 года, после чего он получит статус свободного агента. Футболист не намерен продлевать сотрудничество с «мерсисайдцами» и планирует продолжить карьеру в составе мадридского «Реала».

Боссы «Ливерпуля» предложили игроку новое соглашение с улучшенными условиями, но тот ответил отказом. Представители Конате ранее связались с испанским клубом и сообщили о желании защитника перейти в чемпионат Испании.

По информации источника, английский клуб боится повторения ситуации, когда другой их защитник Трент Александер-Арнольд ушел в «Реал» на правах свободного агента. Существует вероятность, что «мерсисайдцы» будут вынуждены продать Ибраима уже сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год.

«Ливерпуль» хочет получить за переход француза около 50 млн евро, но в Мадриде считают эту сумму слишком высокой. «Реал» ждет, чтобы клуб Премьер-лиги снизил финансовые аппетиты, либо через год заберет Конате свободным агентом.

Конате стал игроком «мерсисайдцев» в 2021 году, когда перешел из немецкого РБ Лейпциг за 40 млн евро. В прошлой кампании провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Ориентировочная стоимость защитника составляет 60 млн евро.