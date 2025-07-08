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  4. По стопам Трента. Еще один защитник Ливерпуля планирует перейти в Реал
Англия
08 июля 2025, 10:06 |
1043
0

По стопам Трента. Еще один защитник Ливерпуля планирует перейти в Реал

Ибраима Конате сообщил мадридскому клубу о своем желании играть в Ла Лиге

08 июля 2025, 10:06 |
1043
0
По стопам Трента. Еще один защитник Ливерпуля планирует перейти в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

26-летний француз планирует провести сезон 2025/26 в Англии, после чего присоединиться к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. В июне следующего года истекает контракт защитника – футболист не хочет продлевать сотрудничество с «мерсисайдцами».

Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист Саша Тавольери. Представители Конате уже связались с «Реалом» и сообщили испанскому клубу о желании игрока.

Стоит отметить, что во время летнего трансферного окна другой защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд перебрался в Ла Лигу свободным агентом.

Конате стал игроком «мерсисайдцев» в 2021 году, когда перешел из немецкого РБ Лейпциг за 40 млн евро. В прошлой кампании провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Ориентировочная стоимость защитника составляет 60 млн евро.

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Ливерпуль Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Ибраима Конате Саша Тавольери трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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