По стопам Трента. Еще один защитник Ливерпуля планирует перейти в Реал
Ибраима Конате сообщил мадридскому клубу о своем желании играть в Ла Лиге
Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.
26-летний француз планирует провести сезон 2025/26 в Англии, после чего присоединиться к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента. В июне следующего года истекает контракт защитника – футболист не хочет продлевать сотрудничество с «мерсисайдцами».
Об этом сообщил авторитетный инсайдер и журналист Саша Тавольери. Представители Конате уже связались с «Реалом» и сообщили испанскому клубу о желании игрока.
Стоит отметить, что во время летнего трансферного окна другой защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд перебрался в Ла Лигу свободным агентом.
Конате стал игроком «мерсисайдцев» в 2021 году, когда перешел из немецкого РБ Лейпциг за 40 млн евро. В прошлой кампании провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал два ассиста. Ориентировочная стоимость защитника составляет 60 млн евро.
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