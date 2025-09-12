У Лунина есть шансы? Реал определился с голкипером, который заменит Куртуа

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании U-21 Фран Гонсалес с высокой вероятностью станет тем игроком, который в перспективе заменит первого номера команды Тибо Куртуа.

По информации испанской прессы, 20-летний футболист продолжает постоянно прогрессировать и впечатлил своей формой главного тренера Хаби Алонсо. Вратарь прошел всю академию королевского клуба, где играл за U-18, U-19, третью и вторую команды «сливочных».

Наставник «Реала» понимает, что на данном этапе Фран не сможет вытеснить со стартового состава опытного бельгийца Тибо, однако готов предоставить талантливому голкиперу место второго номера и периодические выходы на поле в менее важных поединках.

«Клуб рассматривает Гонсалеса как серьезного кандидата на место в основном составе, так как он выступает на выдающемся уровне с 2022 года, в чем сходятся его тренеры и товарищи по команде. В свои 20 лет Фран имеет блестящее будущее и борется за место в основном составе», – сообщили в Испании.

Учитывая прогресс 20-летнего испанца, голкипер сборной Украины Андрей Лунин рискует полностью потерять игровое время и роль резервиста Куртуа в пользу Гонсалеса.