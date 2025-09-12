Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
12 сентября 2025, 02:37 |
Трабзонспор раскритиковали из-за провального трансфера украинского игрока

Турецкие журналисты считают приобретение Даниила Сикана неудачным

ФК Трабзонспор. Даниил Сикан

Украинский форвард Даниил Сикан выразил желание покинуть турецкий «Трабзонспор», так как недоволен своим игровым временем и положением в команде.

После того, как стало известно о возможном уходе футболиста, турецкая пресса раскритиковала «бордово-синюю» команда из-за постоянных провалов на трансферном рынке:

«Желание украинца Сикана покинуть «Трабзонспор» в очередной раз продемонстрировало неэффективную трансферную стратегию руководства клуба. Приобретенный за одну из самых высоких в истории клуба сумму (6 миллионов евро), Даниил не понравился главному тренеру Фатиху Текке, что и привело к решению украинца уйти.

Сообщив руководству о своем решении, форвард хочет присоединиться к команде, где сможет регулярно играть до конца сезона. Значительное количество трансферов, совершенных «Трабзонспором» при нынешнем президенте Эртугруле Догане, не оправдали ожиданий, что стало серьезным финансовым бременем для клуба.

После того, как Сикан получил разрешение на уход от руководства «Трабзонспора», он находится в зоне интереса клубов Суперлиги «Коджаэлиспор» и «Кайсериспор». На данный момент неясно, как клуб будет реагировать на потерю дорогостоящего футболиста», – недовольны в Турции.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Даниил Сикан Фатих Текке Эртугрул Доган трансферы
Николай Титюк Источник: Günebakış Haber
