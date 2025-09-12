Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
12 сентября 2025, 01:48
ФОТО. Роскошный отдых футболиста Шахтера в горах. С огненной блондинкой

Егор Назарина получает от жизни все

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина провел международную паузу вдали от городской суеты – вместе с женой Кариной в горах.

Недавно она подарила Егору первенца, а пока бабушка помогает с малышкой, пара наслаждается отдыхом на природе.

Футболист поделился снимками с подписью «Благословленный»: семейное селфи, забота о дочке Андриане, уют, горы и Библия на столе.

Игрок родом из Прилук мог перейти в «Полесье» этим летом, но пока сосредоточился на семье и игре за «Шахтер».

