ФОТО. Роскошный отдых футболиста Шахтера в горах. С огненной блондинкой

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина провел международную паузу вдали от городской суеты – вместе с женой Кариной в горах.

Недавно она подарила Егору первенца, а пока бабушка помогает с малышкой, пара наслаждается отдыхом на природе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Футболист поделился снимками с подписью «Благословленный»: семейное селфи, забота о дочке Андриане, уют, горы и Библия на столе.

Игрок родом из Прилук мог перейти в «Полесье» этим летом, но пока сосредоточился на семье и игре за «Шахтер».