Постекоглу в Ноттингеме: какова была его статистика в составе Тоттенгема?

Совсем недавно австралиец Ангелос Постекоглу официально стал главным тренером «Ноттингем Фореста», за которую в нынешнем сезоне будет выступать украинец Александр Зинченко.

До этого Постекоглу возглавлял другой английский клуб – «Тоттенхэм». За два года во главе «шпор» он провел 101 матч во всех турнирах, одержал 47 побед и 14 ничьих. Остальные 40 поединков завершились поражениями. В среднем его команда набирала 1.53 очка за игру. Процент побед составил 47%, а разница голов – 184:157.

Австралийский наставник также принес «Тоттенгему» долгожданный трофей – Лигу Европы. В финале его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Это была первая победа «шпор» в официальном турнире с 2008 года, когда они выиграли Кубок английской лиги.