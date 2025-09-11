Постекоглу в Ноттингеме: какова была его статистика в составе Тоттенгема?
Новый тренер Зинченко в среднем набирал за матч 1.53 очка
Совсем недавно австралиец Ангелос Постекоглу официально стал главным тренером «Ноттингем Фореста», за которую в нынешнем сезоне будет выступать украинец Александр Зинченко.
До этого Постекоглу возглавлял другой английский клуб – «Тоттенхэм». За два года во главе «шпор» он провел 101 матч во всех турнирах, одержал 47 побед и 14 ничьих. Остальные 40 поединков завершились поражениями. В среднем его команда набирала 1.53 очка за игру. Процент побед составил 47%, а разница голов – 184:157.
Австралийский наставник также принес «Тоттенгему» долгожданный трофей – Лигу Европы. В финале его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Это была первая победа «шпор» в официальном турнире с 2008 года, когда они выиграли Кубок английской лиги.
🇦🇺📊 Ange Postecoglou's Tottenham statistics from 2023-2025. Now time for Nottingham Forest. (@SkySports) pic.twitter.com/F2wfomiNrw— EuroFoot (@eurofootcom) September 11, 2025
