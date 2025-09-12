Зинедин Зидан назвал лучшего тренера в истории футбола. Это не Фергюсон

Легендарный футболист и бывший тренер Зинедин Зидан назвал лучшего тренера в истории футбола.

«Лучший тренер всех времен? Это Пеп Гвардиола. Он всегда доказывал, что он лучший: сначала в «Барселоне», потом в Мюнхене, теперь в Манчестере. Я имел возможность поучиться у него. Он был очень честным. Он много мне рассказывал, давал советы, мы много общались, хотя все мы делаем вещи по-разному.

Я не собираюсь рассказывать вам, что он мне рассказывал. Но это было очень, очень интересно», – сказал Зидан.

Ранее легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал своего футбольного кумира. Француз выделил уругвайца Энцо Франческоли.