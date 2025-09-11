В Барселоне возник конфликт. Флик был вынужден вмешаться

В каталонской «Барселоне» возник конфликт между игроками. Об этом сообщает AS.

По информации источника, между полузащитниками «сине-гранатовых» Фермином Лопесом и Гави возник конфликт: второй случайно травмировал первого во время тренировки.

На одной из следующих тренировок игроки вновь столкнулись и обменялись резкими словами и обвинениями, товарищам по команде пришлось вмешаться.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик вмешался и провел индивидуальную беседу и с Гави, и с Фермином.

