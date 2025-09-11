Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 сентября 2025, 23:10
В Барселоне возник конфликт. Флик был вынужден вмешаться

Отношения между Фермином Лопесом и Гави испортились

Getty Images/Global Images Ukraine. Барселона

В каталонской «Барселоне» возник конфликт между игроками. Об этом сообщает AS.

По информации источника, между полузащитниками «сине-гранатовых» Фермином Лопесом и Гави возник конфликт: второй случайно травмировал первого во время тренировки.

На одной из следующих тренировок игроки вновь столкнулись и обменялись резкими словами и обвинениями, товарищам по команде пришлось вмешаться.

Главный тренер команды Ханс-Дитер Флик вмешался и провел индивидуальную беседу и с Гави, и с Фермином.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нашла замену Левандовски.

ФОТО. Звезда Барселоны купил новые дома всем близким. Он счастлив
Transfermarkt назвал лучшего игрока Ла Лиги сезона 2024/25
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ханс-Дитер Флик Фермин Лопес Гави травма
Даниил Кирияка Источник: AS
