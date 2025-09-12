Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Испания
12 сентября 2025, 04:25
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова

Вингер сборной Украины не смог присоединиться к общей группе из-за дискомфорта

12 сентября 2025, 04:25
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

14 сентября состоится матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона».

В четверг, 11 сентября, каталонский клуб провел тренировку под руководством главного тренера Мичела. На занятиях команды присутствовали два украинских футболиста – форвард Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.

Один из лидеров «Жироны», вингер сборной Украины Виктор Цыганков вышел на поле со своими партнерами, однако к занятиям так и не приступил. 27-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому занимается по индивидуальной программе.

Медицинский штаб каталонцев оценил состояние вингера и принял решение, что он не сможет в ближайшее время вернуться в общую группу из-за повреждения, которое получил 24 августа в поединке с «Вильярреалом».

Из-за травмы Цыганков был вынужден покинуть расположения сборной Украины и не смог помочь «сине-желтым» во время международной паузы. «Жирона» внимательно следит за состоянием футболиста, однако не планирует форсировать его возвращение.

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Жирона Владислав Ванат Владислав Крапивцов Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) тренировка травма
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
