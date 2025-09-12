Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Вингер сборной Украины не смог присоединиться к общей группе из-за дискомфорта
14 сентября состоится матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Сельта» и «Жирона».
В четверг, 11 сентября, каталонский клуб провел тренировку под руководством главного тренера Мичела. На занятиях команды присутствовали два украинских футболиста – форвард Владислав Ванат и голкипер Владислав Крапивцов.
Один из лидеров «Жироны», вингер сборной Украины Виктор Цыганков вышел на поле со своими партнерами, однако к занятиям так и не приступил. 27-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому занимается по индивидуальной программе.
Медицинский штаб каталонцев оценил состояние вингера и принял решение, что он не сможет в ближайшее время вернуться в общую группу из-за повреждения, которое получил 24 августа в поединке с «Вильярреалом».
Из-за травмы Цыганков был вынужден покинуть расположения сборной Украины и не смог помочь «сине-желтым» во время международной паузы. «Жирона» внимательно следит за состоянием футболиста, однако не планирует форсировать его возвращение.
🏋️♂️ El primer entrenament de Vladyslav Vanat pic.twitter.com/zuke4BQZgQ— Girona FC (@GironaFC) September 11, 2025
