ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист покинул Англию. Назван новый клуб

Украинский нападающий Антон Дудик перешел из «Карлайл Юнайтед» в «Дайнава Алитус». Об этом сообщает пресс-служба литовского клуба.

Подробности соглашения меду 20-летнми футболистом и представителем чемпионата Литвы не разглашаются.

Прошлый сезон Антон на правах аренды провел в «Саут Шилдс» (шестой по силе дивизион Англии): 10 матчей во всех турнирах и 1 голевая передача. К «Карлайл Юнайтед» Дудик присоединился зимой 2024 года и провел в составе команды всего 4 матча, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.