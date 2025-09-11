Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист покинул Англию. Назван новый клуб
Англия
11 сентября 2025, 21:54 |
1622
1

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист покинул Англию. Назван новый клуб

Антон Дидук продолжит карьеру в «Дайнава Алитус»

11 сентября 2025, 21:54 |
1622
1
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист покинул Англию. Назван новый клуб
Дайнава Алитус. Антон Дудик

Украинский нападающий Антон Дудик перешел из «Карлайл Юнайтед» в «Дайнава Алитус». Об этом сообщает пресс-служба литовского клуба.

Подробности соглашения меду 20-летнми футболистом и представителем чемпионата Литвы не разглашаются.

Прошлый сезон Антон на правах аренды провел в «Саут Шилдс» (шестой по силе дивизион Англии): 10 матчей во всех турнирах и 1 голевая передача. К «Карлайл Юнайтед» Дудик присоединился зимой 2024 года и провел в составе команды всего 4 матча, без результативных действий. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 тысяч евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер Ман Юнайтед перебрался в команду с тремя украинцами
ОФИЦИАЛЬНО. Ляпорт вернулся в Атлетик Бильбао
Он приезжал в Украину. Вересу не удалось подписать воспитанника Шальке
Дайнава Алитус Карлайл Юнайтед трансферы чемпионат Литвы по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
Футбол | 11 сентября 2025, 20:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена
ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов 2026/27 пройдет в Мадриде. Названа арена

На Исполкоме УЕФА принято несколько важных решений

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Футбол | 10 сентября 2025, 23:59 5
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»

Бывший игрок «Динамо» – о неудачных матчах в отборе на ЧМ-2026

У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Футбол | 11.09.2025, 17:39
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11.09.2025, 10:26
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Футбол | 11.09.2025, 11:26
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Не новость а шлак
Ответить
0
Популярные новости
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
11.09.2025, 07:07 7
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 15
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
Ребров высказался о пенальти в матче квалификации ЧМ Азербайджан – Украина
09.09.2025, 21:52 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем