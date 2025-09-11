Соглашение достигнуто. Ман Сити попрощается с известным полузащитником

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы попрощаться с португальским полузащитником Бернарду Силвой. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, 31-летний футболист достиг предварительного соглашения с лиссабонской «Бенфикой». Бернарду может присоединиться к португальской команде как зимой, так и летом, когда станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

В составе «Бенфики» выступают украинский голкипер Анатолий Трубин и украинский полузащитник Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Манчестер Сити» получил травму в матче за сборную.