  4. Соглашение достигнуто. Ман Сити попрощается с известным полузащитником
Англия
11 сентября 2025, 20:49 | Обновлено 11 сентября 2025, 20:50
Соглашение достигнуто. Ман Сити попрощается с известным полузащитником

Бернарду Силва близок к переходу в «Бенфику»

Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы попрощаться с португальским полузащитником Бернарду Силвой. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, 31-летний футболист достиг предварительного соглашения с лиссабонской «Бенфикой». Бернарду может присоединиться к португальской команде как зимой, так и летом, когда станет свободным агентом.

В прошедшем сезоне Бернарду Силва провел 52 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

В составе «Бенфики» выступают украинский голкипер Анатолий Трубин и украинский полузащитник Георгий Судаков.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Манчестер Сити» получил травму в матче за сборную.

Бенфика Манчестер Сити Бернарду Силва трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков
Даниил Кирияка Источник: A Bola
