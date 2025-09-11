Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 18:50 | Обновлено 11 сентября 2025, 19:47
Испанский клуб с юмором отреагировал на смену тренера в Ноттингем Форест

«Бетис» не обошел вниманием назначение Ангелоса Постекоглу

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелос Постекоглу

Испанский клуб «Бетис» в соцсети Twitter отреагировал на назначение Ангелоса Постекоглу главным тренером «Ноттингем Форест» после внезапного увольнения Нуну Эшпириту Санту.

Представитель Ла Лиги в шутку вспомнил период работы Постекоглу в «Тоттенхэме», когда австралиец привел команду к победе в Лиге Европы. Тогда австралиец с юмором отметил, что за время тренерской карьеры он всегда завоевывает трофей во втором сезоне с клубом.

«Бетису» же предстояло встретиться с «Ноттингем Форест» уже 24 сентября в первом туре Лиги Европы, поэтому клуб решил подойти к предстоящей игре с долей иронии.

«Хорошо, что приходится играть против Анге Постекоглу в его первый сезон, а не во второй», – написал «Бетис».

