Испанский клуб с юмором отреагировал на смену тренера в Ноттингем Форест
«Бетис» не обошел вниманием назначение Ангелоса Постекоглу
Испанский клуб «Бетис» в соцсети Twitter отреагировал на назначение Ангелоса Постекоглу главным тренером «Ноттингем Форест» после внезапного увольнения Нуну Эшпириту Санту.
Представитель Ла Лиги в шутку вспомнил период работы Постекоглу в «Тоттенхэме», когда австралиец привел команду к победе в Лиге Европы. Тогда австралиец с юмором отметил, что за время тренерской карьеры он всегда завоевывает трофей во втором сезоне с клубом.
«Бетису» же предстояло встретиться с «Ноттингем Форест» уже 24 сентября в первом туре Лиги Европы, поэтому клуб решил подойти к предстоящей игре с долей иронии.
«Хорошо, что приходится играть против Анге Постекоглу в его первый сезон, а не во второй», – написал «Бетис».
Glad to be facing Ange Postecoglou in his first season, not in his second 🏆 https://t.co/9Ere44wGzm— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) September 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько
Кирилл Дигтярь может покинуть «Металлист»