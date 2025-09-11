Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Забарный остался без тренера. Энрике перенес операцию после перелома
Франция
11 сентября 2025, 14:21 |
Наставник французского ПСЖ продолжает восстанавливаться после падения с велосипеда

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

14 сентября состоится матч четвертого тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ланс». В этом поединке парижская команда выйдет на поле без главного тренера Луиса Энрике.

55-летний специалист во время международного перерыва получил перелом ключицы в результате падения с велосипеда, поэтому был вынужден отправится в одну из испанских больниц.

По информации ANSA, наставник парижского клуба успешно перенес операцию и теперь около недели будет восстанавливаться. Это означает, что в ближайшем матче Энрике не сможет руководить своими подопечными. Функции главного тренера в противостоянии с «Лансом» будет сполнять ассистент Рафаэль Поль.

Ожидается, что Энрике вернется к работе накануне Лиги чемпионов – 17 сентября чемпионы Франции сыграют в первом туре против итальянской «Аталанты». В составе ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.

После трех сыгранных туров парижский клуб набрал девять баллов из девяти возможных и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Его соперник – «Ланс» – разместился на пятой позиции, набрав шесть очков.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ланс Луис Энрике Илья Забарный травма операция
Николай Титюк
