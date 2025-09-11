Забарный остался без тренера. Энрике перенес операцию после перелома
Наставник французского ПСЖ продолжает восстанавливаться после падения с велосипеда
14 сентября состоится матч четвертого тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ланс». В этом поединке парижская команда выйдет на поле без главного тренера Луиса Энрике.
55-летний специалист во время международного перерыва получил перелом ключицы в результате падения с велосипеда, поэтому был вынужден отправится в одну из испанских больниц.
По информации ANSA, наставник парижского клуба успешно перенес операцию и теперь около недели будет восстанавливаться. Это означает, что в ближайшем матче Энрике не сможет руководить своими подопечными. Функции главного тренера в противостоянии с «Лансом» будет сполнять ассистент Рафаэль Поль.
Ожидается, что Энрике вернется к работе накануне Лиги чемпионов – 17 сентября чемпионы Франции сыграют в первом туре против итальянской «Аталанты». В составе ПСЖ выступает защитник сборной Украины Илья Забарный.
После трех сыгранных туров парижский клуб набрал девять баллов из девяти возможных и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Его соперник – «Ланс» – разместился на пятой позиции, набрав шесть очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фрэнк Уоррен не сумел организовать бой Филипа Хрговича и непобежденного британца
Иван Яремчук высказался о результатах национальной сборной Украины