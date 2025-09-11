ОФИЦИАЛЬНО. Клуб российского блоггера подписал украинца из Жироны

Киприотский ФК «Красава» официально объявил о подписании украинского защитника каталонской «Жироны» Дмитрия Мельниченко.

Условия сотрудничества между клубом и 21-летним футболистом, а также условия его перехода в «Красаву» не сообщаются.

Футбольный клуб «Красава» принадлежит российскому блогеру Евгению Савину. После начала полномасштабной войны он осудил агрессию России в отношении Украины, вывез свою команду на Кипр и заявил ее к местному чемпионату.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия Мельниченко, перешедшего в «Жирону» в 2023 году, в 25 тысяч евро.