ОФИЦИАЛЬНО. Клуб российского блоггера подписал украинца из Жироны
Дмитрий Мельниченко присоединился к «Красаве»
Киприотский ФК «Красава» официально объявил о подписании украинского защитника каталонской «Жироны» Дмитрия Мельниченко.
Условия сотрудничества между клубом и 21-летним футболистом, а также условия его перехода в «Красаву» не сообщаются.
Футбольный клуб «Красава» принадлежит российскому блогеру Евгению Савину. После начала полномасштабной войны он осудил агрессию России в отношении Украины, вывез свою команду на Кипр и заявил ее к местному чемпионату.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия Мельниченко, перешедшего в «Жирону» в 2023 году, в 25 тысяч евро.
