Барселона может получить техническое поражение в матче чемпионата Испании

14 сентября состоится матч четвертого тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Барселона» и «Валенсия».

Накануне этого противостояния у каталонской команды возникли проблемы с выбором стадиона, так как основная арена «Камп Ноу» находится на реконструкции. По этой причине чемпионы Испании решили сыграть на «Estadi Johan Cruyff», который вмещает шесть тысяч болельщиков.

Некоторый клубы Ла Лиги остались недовольны из-за поступка «блаугранас», потому что считают, что команда грубо нарушила регламент чемпионата. Согласно правилам, клубы элитного дивизиона обязаны играть на аренах с вместительностью не меньше 15 тысяч человек.

Представители Ла Лиги уже обратились к «Барселоне» и сообщили, что будут требовать технического поражение каталонцев, если подопечные Ханса-Дитер Флика выйдут на поле шеститысячной арены.

На данный момент, ни «Барселона», ни «Валенсия» никак не комментировали этот скандал. После трех туров «блаугранас» набрали семь баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице, а их предстоящий соперник разместился на девятой позиции (четыре очка).