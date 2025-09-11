Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, почему Виталий Роман из Руха не подписал контракт с Лехией
Украина. Премьер лига
11 сентября 2025, 02:31 | Обновлено 11 сентября 2025, 02:40
Стало известно, почему Виталий Роман из Руха не подписал контракт с Лехией

Польский клуб не придерживался взятых на себя финансовых обязательств

ФК Рух. Виталий Роман

22-летний украинский защитник Виталий Роман не стал игроком гданьской «Лехии» и снова внесен в заявку львовского «Руха» на сезон УПЛ.

Как стало известно, настоящая причина срыва трансфера заключается не в физической форме футболиста или его уровне игры.

Ключевым фактором стало невыполнение финансовых обязательств со стороны польского клуба.

«Лехия» должна была выплатить «Руху» 700 тысяч евро двумя траншами по 350 тысяч. Однако первый платеж был просрочен.

После этого во Львове поняли, что партнеры не собираются придерживаться договоренностей. В результате сделку отменили, а Роман вернулся в Украину.

