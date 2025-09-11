Другие новости11 сентября 2025, 02:27 |
Без Дембеле. Рафинья назвал фаворитов на Золотой мяч
Бразильский вингер выделил 5 футболистов
11 сентября 2025, 02:27 |
Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья назвал своих фаворитов на «Золотой мяч»:
«Золотой мяч?. Ламин Ямаль, Салах, Мбаппе тоже. Педри, на мой взгляд, один из лучших в мире. Винисиус, по-моему, всегда остается кандидатом, даже если его показатели немного ниже, чем в прошлом году».
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября в Париже.
Ранее сообщалось о том, что делегация France Football пыталась «помириться» с «Реалом».
