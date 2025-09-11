Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Без Дембеле. Рафинья назвал фаворитов на Золотой мяч
11 сентября 2025, 02:27
Без Дембеле. Рафинья назвал фаворитов на Золотой мяч

Бразильский вингер выделил 5 футболистов

Без Дембеле. Рафинья назвал фаворитов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья назвал своих фаворитов на «Золотой мяч»:

«Золотой мяч?. Ламин Ямаль, Салах, Мбаппе тоже. Педри, на мой взгляд, один из лучших в мире. Винисиус, по-моему, всегда остается кандидатом, даже если его показатели немного ниже, чем в прошлом году».

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 22 сентября в Париже.

Ранее сообщалось о том, что делегация France Football пыталась «помириться» с «Реалом».

