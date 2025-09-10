Делегация France Football пыталась «помириться» с Реалом
Королевский клуб все еще не понимает, почему Винисиус не получил Золотой мяч
Представители France Football несколько раз приезжали в Мадрид, чтобы наладить отношения с мадридским «Реалом», сообщает испанское издание Marca.
Целью этих встреч было примирение с королевским клубом, чтобы его футболисты и тренеры не бойкотировали предстоящую церемонию вручения Золотого мяча, как это было в прошлом году.
Однако, по информации источника, все встречи прошли безуспешно – «сливочные» до сих пор не понимают, почему Винисиус Жуниор не получил Золотой мяч в 2024 году.
Церемония вручения Золотого мяча состоится 22 сентября в Париже.
