Испания
10 сентября 2025, 13:54 |
Делегация France Football пыталась «помириться» с Реалом

Королевский клуб все еще не понимает, почему Винисиус не получил Золотой мяч

Делегация France Football пыталась «помириться» с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители France Football несколько раз приезжали в Мадрид, чтобы наладить отношения с мадридским «Реалом», сообщает испанское издание Marca.

Целью этих встреч было примирение с королевским клубом, чтобы его футболисты и тренеры не бойкотировали предстоящую церемонию вручения Золотого мяча, как это было в прошлом году.

Однако, по информации источника, все встречи прошли безуспешно – «сливочные» до сих пор не понимают, почему Винисиус Жуниор не получил Золотой мяч в 2024 году.

Церемония вручения Золотого мяча состоится 22 сентября в Париже.

Золотой мяч Винисиус Жуниор Родри Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу France Football
Дмитрий Вус Источник: Marca
