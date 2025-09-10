Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 сентября 2025, 23:59
ВИДЕО. Шведский форвард Исак провел первую тренировку с Ливерпулем

25-летний нападающий совершил трансфер из «Ньюкасла»

10 сентября 2025, 23:59
ВИДЕО. Шведский форвард Исак провел первую тренировку с Ливерпулем
ФК Ливерпуль. Александер Исак

Шведский форвард Александер Исак провел свою первую тренировку на базе «Ливерпуля».

25-летний нападающий присоединился к чемпионам Англии после трансфера из «Ньюкасла» за рекордные 125 млн фунтов стерлингов, что стало самым дорогим переходом в истории Премьер-лиги.

Летом переход Исака сопровождался конфликтной ситуацией с «Ньюкаслом», из-за чего он пропустил предсезонку и стартовые туры АПЛ. Единственное игровое время за сезон до этого форвард провел за сборную Швеции – 18 минут в матче против Косово.

10 сентября Исак приступил к полноценным тренировкам с «Ливерпулем». Пресс-служба клуба опубликовала видео, на котором форвард выходит на поле с командой. Он планирует восстановить форму и подготовиться к дебюту за мерсисайдцев в матчах Премьер-лиги, в том числе к предстоящему выездному поединку против «Бернли», который состоится 14 сентября.

Большинство игроков первой команды «Ливерпуля» еще находятся в расположении своих национальных сборных, поэтому на тренировке Исака сопровождали лишь Джо Гомес, Джереми Фримпонг и Федерико Кьеза. Форвард будет бороться за место в стартовом составе вместе с другим новым приобретением команды – Уго Экитике, который уже отметился двумя голами в трех матчах Премьер-лиги.

