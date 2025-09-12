Испания12 сентября 2025, 02:30 |
146
0
Флик сообщил нападающему Барселоны, что тот его разочаровал
Тренер недоволен игрой Маркуса Рэшфорда
12 сентября 2025, 02:30 |
146
0
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик разочаровался в нападающем клуба.
По информации Fichajes, немецкий тренер недоволен англичанином Маркусом Рэшфордом – тренер уже лично сказал Маркусу, что разочарован его игрой и требует от игрока изменения своего подхода и отношения.
Рэшфорд арендован «Барселоной» до конца текущего сезона у английского «Манчестер Юнайтед».
Ранее испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер английского вингера Маркуса Рэшфорда.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2025, 07:36 16
Легенда «Динамо» выделил Калюжного, Бондаренко и Очеретько
Футбол | 11 сентября 2025, 08:30 28
Георгий Бущан мог вернуться в Киев
Футбол | 11.09.2025, 11:26
Футбол | 11.09.2025, 22:33
Футбол | 12.09.2025, 01:53
Комментарии 0
Популярные новости
11.09.2025, 19:05 3
10.09.2025, 08:44 61
10.09.2025, 07:15 2
10.09.2025, 23:06 1
10.09.2025, 20:06 9
10.09.2025, 22:30
10.09.2025, 20:57 2
10.09.2025, 04:09 2