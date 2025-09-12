Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
12 сентября 2025, 02:30 |
0

Флик сообщил нападающему Барселоны, что тот его разочаровал

Тренер недоволен игрой Маркуса Рэшфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик разочаровался в нападающем клуба.

По информации Fichajes, немецкий тренер недоволен англичанином Маркусом Рэшфордом – тренер уже лично сказал Маркусу, что разочарован его игрой и требует от игрока изменения своего подхода и отношения.

Рэшфорд арендован «Барселоной» до конца текущего сезона у английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер английского вингера Маркуса Рэшфорда.

Маркус Рэшфорд Ханс-Дитер Флик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
