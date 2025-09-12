Флик сообщил нападающему Барселоны, что тот его разочаровал

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик разочаровался в нападающем клуба.

По информации Fichajes, немецкий тренер недоволен англичанином Маркусом Рэшфордом – тренер уже лично сказал Маркусу, что разочарован его игрой и требует от игрока изменения своего подхода и отношения.

Рэшфорд арендован «Барселоной» до конца текущего сезона у английского «Манчестер Юнайтед».

Ранее испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер английского вингера Маркуса Рэшфорда.