Жоан ЛАПОРТА: «Он пришел сильным, как скала»

Испанский президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал трансфер английского вингер Маркуса Рэшфорда:

«Это было сложнее, чем с вратарем, потому что мнения разходились во всех направлениях. Было несколько вариантов, и я очень рад, что в итоге мы выбрали тот, который мне больше всего нравился. Конечно, мне нравился и Луис Диас, очень универсальный игрок, но из-за его обстоятельств, с «Ливерпулем», который очень крепко держался за него, это было сложно, хотя я благодарен игроку, который все время хотел перейти к нам. Также была ситуация с Нико Уильямсом. Учитывая, что с Луисом было сложно и мы вели переговоры с Рашфордом, агент Нико предложил нам подписать контракт с ним. Деку рассказал мне об этом, я сначала предпочел работать над двумя другими вариантами, но в таких случаях я всегда прислушиваюсь к мнению спортивного директора. Он сказал, что нам стоит хотя бы выслушать предложение, потому что это интересный игрок, который хорошо держится на фланге. Были переговоры, но между тем, что нам сказали, и тем, что было в итоге, было много различий в сроках оплаты, комиссии агента и ряде других переменных, которые уже давали понять, что сделка не состоится. Деку поставил дедлайн в 48 часов, и если они не согласятся на наши условия, мы не будем заключать сделку. В итоге сделка не состоялась. Параллельно велась работа с двумя другими игроками, и ситуация с Рэшфордом прояснилась.

Мы очень рады, потому что к нам приходит высококлассный игрок, который находится в идеальном возрасте для перехода в «Барсу» и обладает невероятной мотивацией. Я лично убедился в том, как он рад переходу в «Барсу». Одно из его достоинств – искренность. Он всю жизнь мечтал играть в «Манчестер Юнайтед». Он приехал туда в семь лет и прожил там интересную жизнь. Он хотел быть «игроком одного клуба». Приятно, когда игрок говорит это со всей искренностью. Но когда в его жизни произошла неожиданная ситуация, он вспомнил о команде, которую всегда любил — «Барсе». Он играл против нас и следил за «Барсой». Его отдали в аренду в «Астон Виллу», чтобы он мог показать, что он лучший игрок всех времен, лучший в Англии, и он говорит, что его главная мотивация – выиграть Лигу чемпионов с «Барсой» и Кубок мира с Англией. Он очень мотивирован. Он пришел сильным, как скала, очень воодушевлен, хорошо влился в команду, и я очень рад, потому что два года назад он победил нас в Лиге Европы. Он стал решающим фактором в том матче, и поэтому я очень рад, что он пришел».

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