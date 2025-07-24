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Испания
24 июля 2025, 22:36 | Обновлено 24 июля 2025, 22:38
1015
0

Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25

Издание Marca выделило Ламина Ямаля

24 июля 2025, 22:36 | Обновлено 24 июля 2025, 22:38
1015
0
Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Спортивное издание Marca назвал лучшего игрока сезона.

По версии авторитетного издания, лучшим футболистом стал испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.

В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Вместе с «Барселоной» Ламин завоевал все внутренние трофеи Испании: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль за сутки принес «Барселоне» 10 млн евро

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Ламин Ямаль Барселона лучший игрок Marca
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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