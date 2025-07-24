Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25

Спортивное издание Marca назвал лучшего игрока сезона.

По версии авторитетного издания, лучшим футболистом стал испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.

В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.

Вместе с «Барселоной» Ламин завоевал все внутренние трофеи Испании: чемпионат, Кубок и Суперкубок.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль за сутки принес «Барселоне» 10 млн евро