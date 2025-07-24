Не Дембеле. Назван лучший футболист сезона 2024/25
Издание Marca выделило Ламина Ямаля
Спортивное издание Marca назвал лучшего игрока сезона.
По версии авторитетного издания, лучшим футболистом стал испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль.
В прошедшем сезоне Ламин Ямаль провел 55 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 18 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.
Вместе с «Барселоной» Ламин завоевал все внутренние трофеи Испании: чемпионат, Кубок и Суперкубок.
Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямаль за сутки принес «Барселоне» 10 млн евро
🌟 ¡LAMINE YAMAL ES EL GANADOR! 🌟— MARCA (@marca) July 24, 2025
🏆 El futbolista del Barça y de la selección española se impone a Dembélé, sucede a Vinicius y sube a lo más alto de #Los100
🤩 Un top 20 espectacular
🙌 ¡Felicidades, Lamine! pic.twitter.com/H9v7fasRz3
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