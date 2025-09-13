Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный седьмой номер Реала готов вернуться в клуб
Испания
Легендарный седьмой номер Реала готов вернуться в клуб

Рауль видит свое будущее в «королевском клубе»

Легендарный седьмой номер Реала готов вернуться в клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

Легендарный нападающий «Реала» Рауль прошлым летом покинул пост главного тренера резервной команды мадридцев «Кастильи», уступив место Альваро Арбелоа.

Сейчас испанец находится без работы, но вполне вероятно, что он вернется в клуб. Рауль настроен вскоре вернуться в Мадрид. Испанец может занять одну из руководящих должностей в «королевском клубе».

Ранее сообщалось, что с Раулем связался президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта с сенсационным предложением. Лапорта предложил Раулю возглавить «Барселону Атлетик» – это молодежная команда «Барсы», которая выступает в четвертом по силе испанском дивизионе.

Рауль Гонсалес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник: DefensaCentral
