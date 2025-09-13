Легендарный седьмой номер Реала готов вернуться в клуб

Легендарный нападающий «Реала» Рауль прошлым летом покинул пост главного тренера резервной команды мадридцев «Кастильи», уступив место Альваро Арбелоа.

Сейчас испанец находится без работы, но вполне вероятно, что он вернется в клуб. Рауль настроен вскоре вернуться в Мадрид. Испанец может занять одну из руководящих должностей в «королевском клубе».

Ранее сообщалось, что с Раулем связался президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта с сенсационным предложением. Лапорта предложил Раулю возглавить «Барселону Атлетик» – это молодежная команда «Барсы», которая выступает в четвертом по силе испанском дивизионе.