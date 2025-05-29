В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба
«Реал» на официальном сайте объявил об уходе из клуба легендарного в прошлом бомбардира Рауля Гонсалеса Бланко.
Рауль последние годы работал с Кастильей, юношеской командой мадридцев.
По информации испанских СМИ, с Раулем связался президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта с сенсационным предложением. Лапорта предложил Раулю возглавить «Барселону Атлетик» – это молодежная команда «Барсы», которая выступает в четвертом по силе испанском дивизионе. Испанский специалист взял время на размышления.
Рауль является третьим бомбардиром в истории мадридского «Реала» с 323 голами.
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