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  4. В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Испания
29 мая 2025, 00:44 |
225
0

В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?

Рауль может возглавить вторую команду каталонского клуба

29 мая 2025, 00:44 |
225
0
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

«Реал» на официальном сайте объявил об уходе из клуба легендарного в прошлом бомбардира Рауля Гонсалеса Бланко.

Рауль последние годы работал с Кастильей, юношеской командой мадридцев.

По информации испанских СМИ, с Раулем связался президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта с сенсационным предложением. Лапорта предложил Раулю возглавить «Барселону Атлетик» – это молодежная команда «Барсы», которая выступает в четвертом по силе испанском дивизионе. Испанский специалист взял время на размышления.

Рауль является третьим бомбардиром в истории мадридского «Реала» с 323 голами.

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Рауль Гонсалес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид отставка Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Барселона
Дмитрий Олейник Источник
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