В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?

«Реал» на официальном сайте объявил об уходе из клуба легендарного в прошлом бомбардира Рауля Гонсалеса Бланко.

Рауль последние годы работал с Кастильей, юношеской командой мадридцев.

По информации испанских СМИ, с Раулем связался президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта с сенсационным предложением. Лапорта предложил Раулю возглавить «Барселону Атлетик» – это молодежная команда «Барсы», которая выступает в четвертом по силе испанском дивизионе. Испанский специалист взял время на размышления.

Рауль является третьим бомбардиром в истории мадридского «Реала» с 323 голами.