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Испания
27 мая 2025, 13:31 |
702
0

ОФИЦИАЛЬНО. Не дождался. Легендарный бомбардир покидает Реал

Рауль не получил свой шанс в первой команде

27 мая 2025, 13:31 |
702
0
ОФИЦИАЛЬНО. Не дождался. Легендарный бомбардир покидает Реал
ФК Реал. Рауль

Реал на официальном сайте объявил об уходе из клуба легендарного в прошлом бомбардира Рауля Гонсалеса Бланко.

Рауль последние годы работал с Кастильей, юношеской командой мадридцев, и ждал свой шанс возглавить основу, однако Реал после ухода Карло Анчелотти остановил свой выбор на Хаби Алонсо.

После этого Рауль решил уйти из Кастильи, чтобы продолжить тренерскую карьеру в другом месте. Новым наставником юношеской команды станет еще один бывший игрок Реала Альваро Арбелоа.

Рауль является третьим бомбардиром в истории Реала с 323 голами.

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Иван Зинченко Источник: ФК Реал Мадрид
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