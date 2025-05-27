ОФИЦИАЛЬНО. Не дождался. Легендарный бомбардир покидает Реал

Реал на официальном сайте объявил об уходе из клуба легендарного в прошлом бомбардира Рауля Гонсалеса Бланко.

Рауль последние годы работал с Кастильей, юношеской командой мадридцев, и ждал свой шанс возглавить основу, однако Реал после ухода Карло Анчелотти остановил свой выбор на Хаби Алонсо.

После этого Рауль решил уйти из Кастильи, чтобы продолжить тренерскую карьеру в другом месте. Новым наставником юношеской команды станет еще один бывший игрок Реала Альваро Арбелоа.

Рауль является третьим бомбардиром в истории Реала с 323 голами.