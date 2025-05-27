ОФИЦИАЛЬНО. Не дождался. Легендарный бомбардир покидает Реал
Рауль не получил свой шанс в первой команде
Реал на официальном сайте объявил об уходе из клуба легендарного в прошлом бомбардира Рауля Гонсалеса Бланко.
Рауль последние годы работал с Кастильей, юношеской командой мадридцев, и ждал свой шанс возглавить основу, однако Реал после ухода Карло Анчелотти остановил свой выбор на Хаби Алонсо.
После этого Рауль решил уйти из Кастильи, чтобы продолжить тренерскую карьеру в другом месте. Новым наставником юношеской команды станет еще один бывший игрок Реала Альваро Арбелоа.
Рауль является третьим бомбардиром в истории Реала с 323 голами.
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