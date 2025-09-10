Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
10 сентября 2025, 17:08
Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли

Аллан Коул в свое время был известнейшим игроком Ямайки

Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
На 75-м году жизни скончался бывший игрок сборной Ямайки Аллан Коул.

Для ямайского футбола он являлся очень известной фигурой. Выступал за «Атланту Чифс» (США), «Реал Мону», «Бойс Таун» и ямайский «Сантос». Также играл за бразильский клуб «Наутико».

Кроме футбола, занимался музыкой и известен сотрудничеством с легендарным регги-певцом Бобом Марли, у которого был тур-менеджером.

Кстати, Коул познакомился с Марли именно по футболу. Известный певец был влюблен в эту игру и даже создал свою любительскую команду.

Боб Марли умер от злокачественной меланомы на большом пальце ноги. Врачи советовали ампутировать концовку, но тот отказался, потому что боялся, что больше никогда не сыграет в футбол.

Его лучший друг по футболу Аллан Коул также выступал за сборную Ямайки, в которую вызывался с 15-летнего возраста, но так и не смог квалифицироваться с командой на чемпионат мира.

В 2010 году Коул получил памятную награду от тогдашнего президента ФИФА Зеппа Блаттера в знак признания его вклада в развитие ямайского футбола.

