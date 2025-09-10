Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 17:15 |
2105
1

Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины

Сергей Шебек не согласен с решением арбитра в матче отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина

10 сентября 2025, 17:15 |
2105
1
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Известный судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек оценил эпизод, который произошел во втором тайме матча отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина, когда защитник гостей Александр Зинченко якобы сыграл рукой.

В итоге главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Украины, который реализовал полузащитник Эмин Махмудов. В итоге команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Это называется «телевизионным» пенальти, где никто ничего не видел, кроме TV-ящика. И конечно, такие пенальти не хочется видеть. Пошла подача в штрафную, Зинченко выпрыгивал вместе с нападающим в борьбе за мяч.

Нападающий сыграл на опережение, едва коснулся головой мяча, который срикошетил в руку нашему игроку. Зинченко не мог выпрыгнуть вверх солдатиком, держа руки по швам. У него движение рук было естественным, расстояния между игроками почти не было, тело в тело. Рука не была приподнята выше головы, а была полусогнута на уровне плеча, куда и попал мяч.

Даже нападающий не видел этого прикосновения, игра продолжилась, и так было бы правильнее. А если бы не было VAR? Никто бы и не обратил на это внимание. А если бы арбитр в поле после просмотра оставил свое первоначальное решение не назначать 11-метровый удар? Можно было бы только поаплодировать ему за мужественность и сообразительность.

Видимо, его сбило то, что мяч направлялся в сторону ворот. Очень спорное решение. А еще непонятно – за что он показал Зинченко желтую карточку? Ведь специальной игры рукой не было, мяч просто попал в руку. Повторюсь: лучше бы таких пенальти футбол не видел», – отреагировал Шебек.

По теме:
ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Александр Зинченко Сергей Шебек пенальти
Николай Титюк Источник: UA-Football
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
Футбол | 09 сентября 2025, 21:25 25
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку
ФОТО. Реакция игроков сборной Украины на ничью в Баку

Неожиданная потеря очков в Азербайджане

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09 сентября 2025, 21:20 20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
Футбол | 10.09.2025, 17:08
Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
Умер ямайский футболист, являвшийся тур-менеджером Боба Марли
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 11:26
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Ребров подверг сомнению работу арбитра игры против Азербайджана
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Повністю згоден. 
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 58
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 7
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
09.09.2025, 07:42 3
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
Юлиан Бойко сенсационно обыграл экс-чемпиона мира на турнире в Уолсолле
09.09.2025, 14:49 4
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем