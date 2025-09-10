Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины

Известный судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек оценил эпизод, который произошел во втором тайме матча отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина, когда защитник гостей Александр Зинченко якобы сыграл рукой.

В итоге главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота сборной Украины, который реализовал полузащитник Эмин Махмудов. В итоге команды сыграли вничью со счетом 1:1.

«Это называется «телевизионным» пенальти, где никто ничего не видел, кроме TV-ящика. И конечно, такие пенальти не хочется видеть. Пошла подача в штрафную, Зинченко выпрыгивал вместе с нападающим в борьбе за мяч.

Нападающий сыграл на опережение, едва коснулся головой мяча, который срикошетил в руку нашему игроку. Зинченко не мог выпрыгнуть вверх солдатиком, держа руки по швам. У него движение рук было естественным, расстояния между игроками почти не было, тело в тело. Рука не была приподнята выше головы, а была полусогнута на уровне плеча, куда и попал мяч.

Даже нападающий не видел этого прикосновения, игра продолжилась, и так было бы правильнее. А если бы не было VAR? Никто бы и не обратил на это внимание. А если бы арбитр в поле после просмотра оставил свое первоначальное решение не назначать 11-метровый удар? Можно было бы только поаплодировать ему за мужественность и сообразительность.

Видимо, его сбило то, что мяч направлялся в сторону ворот. Очень спорное решение. А еще непонятно – за что он показал Зинченко желтую карточку? Ведь специальной игры рукой не было, мяч просто попал в руку. Повторюсь: лучше бы таких пенальти футбол не видел», – отреагировал Шебек.