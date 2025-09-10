Известно, когда Ванат дебютирует в составе Жироны. Команда в кризисе

По информации испанских СМИ, наставник Жироны Мичел планирует всех новичков команды выпустить в основе в ближайшем матче Ла Лиги против Сельты.

Тренер намерен сразу задействовать вратаря Доминика Ливаковича, хавбека Аззадина Унаху и форварда Владислава Ваната.

Все они перешли в команду в конце трансферного окна и находятся в хорошей физической форме, поэтому Мичел готов сразу дать дебютировать всем новым футболистам.

Жирона провалила начало сезона, проиграв три матча с общим счетом 1:10. Тренерский штаб ищет возможность исправить ситуацию.