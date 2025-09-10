Экс-арбитр ФИФА: «Зачем Ванат начал корчиться и держаться за лицо?»

Известный судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал противоречивый момент, который произошел в матче отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина (1:1).

«На второй минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Ванат убежал от защитника, который легко положил руку на плечо, после чего нападавший упал, словно его по голове ударили обухом.

Зачем Ванат начал корчиться и держаться за лицо? Непонятно. Вместо того чтобы продолжать движение к воротам в попытке забить мяч, форвард ничего лучшего не придумал, чем после прикосновения рукой усилить свое падение и выпросить 11-метровый удар.

Арбитру в динамике показалось, что Ваната все-таки держали за плечо, однако арбитр VAR все разглядел под микроскопом, приняв такое падение за обман. И тут можно с ним согласиться, а Ванату нужно сказать: «Не падай от прикосновения руки и ветра», – сказал Шебек.

После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, которая набрала шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.

В следующем туре подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Исландии, а Франция встретится на домашней арене с Азербайджаном. Поединки состоятся 10 октября.