Экс-арбитр ФИФА: «Зачем Ванат начал корчиться и держаться за лицо?»
Сергей Шебек прокомментировал нарушение против украинского форварда на второй минуте
Известный судейский эксперт, бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек прокомментировал противоречивый момент, который произошел в матче отбора на ЧМ-2026 Азербайджан – Украина (1:1).
«На второй минуте арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Ванат убежал от защитника, который легко положил руку на плечо, после чего нападавший упал, словно его по голове ударили обухом.
Зачем Ванат начал корчиться и держаться за лицо? Непонятно. Вместо того чтобы продолжать движение к воротам в попытке забить мяч, форвард ничего лучшего не придумал, чем после прикосновения рукой усилить свое падение и выпросить 11-метровый удар.
Арбитру в динамике показалось, что Ваната все-таки держали за плечо, однако арбитр VAR все разглядел под микроскопом, приняв такое падение за обман. И тут можно с ним согласиться, а Ванату нужно сказать: «Не падай от прикосновения руки и ветра», – сказал Шебек.
После двух туров отбора на ЧМ-2026 в квартете D лидирует сборная Франции, которая набрала шесть баллов из шести возможных. Исландия имеет в своем активе три очка, Украина и Азербайджан заработали по одному.
В следующем туре подопечные Сергея Реброва сыграют на выезде против Исландии, а Франция встретится на домашней арене с Азербайджаном. Поединки состоятся 10 октября.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 9 сентября в Баку и начнется ориентировочно в 19:00 по Киеву
Александр Хацкевич считает, что сейчас тренера менять нет смысла