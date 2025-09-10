Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
Дэнни Мерфи оценил переход украинца в Ноттингем Форест
Легенда «Ливерпуля» Дэнни Мерфи поделился мнениями о переходе украинского защитника Александра Зинченко на правах аренды из лондонского «Арсенала» в «Ноттингем Форест».
«Зинченко мне нравится. Это умный футболист. Он может играть на нескольких позициях, например, в полузащите или, конечно же, на левом фланге защиты.
Я думаю, что это неплохой ход. Да, потому что у «Ноттингем Форест» не так много возможностей для покрытия этих позиций, не так ли? Хотя они только что и подписали контракт с одним бразильцем», - сказал бывший футболист в интервью talkSPORT.
Мерфи сыграл в составе «Ливерпуля» 249 матчей и забил 44 гола. С «красными» он выиграл шесть трофеев. На счету Дэнни 9 матчей и 1 гол в составе сборной Англии.
Ранее британский журналист заявил, что в «Арсенале» были удивлены уходом Зинченко.
