Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»
Англия
10 сентября 2025, 14:24 |
469
1

Легенда Ливерпуля – о Зинченко: «Он мне нравится, умный игрок»

Дэнни Мерфи оценил переход украинца в Ноттингем Форест

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Легенда «Ливерпуля» Дэнни Мерфи поделился мнениями о переходе украинского защитника Александра Зинченко на правах аренды из лондонского «Арсенала» в «Ноттингем Форест».

«Зинченко мне нравится. Это умный футболист. Он может играть на нескольких позициях, например, в полузащите или, конечно же, на левом фланге защиты.

Я думаю, что это неплохой ход. Да, потому что у «Ноттингем Форест» не так много возможностей для покрытия этих позиций, не так ли? Хотя они только что и подписали контракт с одним бразильцем», - сказал бывший футболист в интервью talkSPORT.

Мерфи сыграл в составе «Ливерпуля» 249 матчей и забил 44 гола. С «красными» он выиграл шесть трофеев. На счету Дэнни 9 матчей и 1 гол в составе сборной Англии.

Ранее британский журналист заявил, что в «Арсенале» были удивлены уходом Зинченко.

Александр Зинченко Дэнни Мерфи Ливерпуль Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

An124_Ukr
Розсмішив ))) 
Зінаїда буду плотно полірувати лавку - тому його і брали 
На якихось 10-15 хв можливо і випустять це губате і пафосне жабеня
