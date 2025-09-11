Леоненко выбрал худших игроков сборной Украины в матче с Азербайджаном

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Известный экс-футболист сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал игру подопечных Сергея Реброва – он считает, что вся команда сыграла плохо:

– Кто был худшим игроком нашей сборной в матче против Азербайджана?

– Абсолютно все. Отметить никого нельзя. Если бы мне сказали, что я не футболист, то я бы пошел и доказал на поле, что я футболист. Если я не создал момент, значит, я дерьмо и очень плохо играл. А от наших такого не услышишь, вечно отговорки звучат – то поля плохие, то не восстановились, то длинная дорога, перелеты тяжелые и т.д.

– Что теперь ждет сборную Украины в отборочной группе чемпионата мира?

– В принципе, ничего страшного не произошло. Было ясно, что мы с Исландией будем бороться за второе место. Переиграть мы можем любую команду, но только случайно, – рассказал Леоненко.

1 октября сборная Украины сыграет на выезде против Исландии в матче третьего тура квалификации на ЧМ-2025. На данный момент в активе «сине-желтых» – один балл после двух поединков.