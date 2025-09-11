Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко выбрал худших игроков сборной Украины в матче с Азербайджаном
Чемпионат мира
11 сентября 2025, 10:10 |
890
2

Леоненко выбрал худших игроков сборной Украины в матче с Азербайджаном

Бывший футболист «сине-желтых» считает, что плохо сыграла вся команда

11 сентября 2025, 10:10 |
890
2
Леоненко выбрал худших игроков сборной Украины в матче с Азербайджаном
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 9 сентября, состоялся матч второго тура квалификации к ЧМ-2026, в котором встретились команды Азербайджана и Украины. «Сине-желтые» не сумели одолеть соперника, несмотря на статус фаворита – поединок завершился со счетом 1:1.

Известный экс-футболист сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал игру подопечных Сергея Реброва – он считает, что вся команда сыграла плохо:

– Кто был худшим игроком нашей сборной в матче против Азербайджана?

– Абсолютно все. Отметить никого нельзя. Если бы мне сказали, что я не футболист, то я бы пошел и доказал на поле, что я футболист. Если я не создал момент, значит, я дерьмо и очень плохо играл. А от наших такого не услышишь, вечно отговорки звучат – то поля плохие, то не восстановились, то длинная дорога, перелеты тяжелые и т.д.

– Что теперь ждет сборную Украины в отборочной группе чемпионата мира?

– В принципе, ничего страшного не произошло. Было ясно, что мы с Исландией будем бороться за второе место. Переиграть мы можем любую команду, но только случайно, – рассказал Леоненко.

1 октября сборная Украины сыграет на выезде против Исландии в матче третьего тура квалификации на ЧМ-2025. На данный момент в активе «сине-желтых» – один балл после двух поединков.

По теме:
Ващук дал совет Реброву после провала сборной Украины: «Нам сейчас надо...»
Экс-арбитр ФИФА: «Украина могла остаться в меньшинстве из-за Калюжного»
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
ЧМ-2026 по футболу сборная Азербайджана по футболу сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Сергей Ребров Виктор Леоненко
Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Футбол | 10 сентября 2025, 10:15 124
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 
Да ничего вы не сделали, чтобы переиграть Азербайджан 

Валерий Василенко – о «максимуме» нынешней сборной Украины 

Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Футбол | 10 сентября 2025, 13:19 5
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной
Леоненко рассказал, почему Реброва никто не сможет выгнать со сборной

Бывший футболист считает, что Андрей Шевченко не будет увольнять своего друга

Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11.09.2025, 07:07
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Великий Кайзер Франц. 80 лет со дня рождения Бекенбауэра
Футбол | 11.09.2025, 08:00
Великий Кайзер Франц. 80 лет со дня рождения Бекенбауэра
Великий Кайзер Франц. 80 лет со дня рождения Бекенбауэра
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Футбол | 11.09.2025, 08:32
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mamay
Найгірший вже купу років Ребров 
Ответить
+1
An124_Ukr
Леоненко видав базу 
Хоч хтось правду матку розповів без сраколизання 
Ответить
+1
Популярные новости
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 58
Футбол
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
09.09.2025, 21:35 71
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем