10 сентября 2025, 08:59 | Обновлено 10 сентября 2025, 09:04
Обидчик сборной Украины стал рекордсменом Азербайджана

Эмин Махмудов вписал свое имя в историю национальной команды

AFFA. Эмин Махмудов

9 сентября сборная Украины в квалификации к чемпионату мира 2026 встретилась с национальной командой Азербайджана.

Матч прошёл на «Стадионе имени Тофика Бахрамова» в Баку, вмещающем 31 тысячу зрителей.

Украинская команда контролировала мяч и даже первой вышла вперед, однако Азербайджан благодаря пенальти сравнял счет после перерыва. Усилия украинцев не повлияли на окончательный результат – ничья 1:1.

Автором гола в ворота сборной Украины стал Эмин Махмудов, который не просто реализовал пенальти – он установил рекорд своей национальной команды.

Эмин забил 15-й гол за национальную команду Азербайджана в 56 матчах, обойдя в списке лучших бомбардиров Гурбана Гурбанова (68 матчей, 14 голов), который держался в лидерах в течение 21 года.

