Мбаппе опередил легенду Арсенала по голам в составе сборной Франции
Килиан стал вторым лучшим бомбардиром национальной команды, Тьерри Анри опустился на третье место
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился забитым мячом и обошел Тьерри Анри по количеству голов в составе национальной команды – 52 против 51.
9 сентября состоялась встреча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Исландии. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Ле Бле», Килиану нужно забить еще 6 мячей, чтобы опередить форварда Оливье Жиру, который имеет в своем активе 57 голов.
Лучшие голеадоры в истории сборной Франции
- Оливье Жиру – 57
- Килиан Мбаппе – 52
- Тьерри Анри – 51
- Антуан Гризманн – 44
- Мишель Платини – 41
Kylian Mbappé overtakes Thierry Henry and goes in second on France’s all-time scoring list 🔥 pic.twitter.com/uGahr0ImnG— OneFootball (@OneFootball) September 9, 2025
