Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе опередил легенду Арсенала по голам в составе сборной Франции
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 02:20 |
43
0

Мбаппе опередил легенду Арсенала по голам в составе сборной Франции

Килиан стал вторым лучшим бомбардиром национальной команды, Тьерри Анри опустился на третье место

10 сентября 2025, 02:20 |
43
0
Мбаппе опередил легенду Арсенала по голам в составе сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отличился забитым мячом и обошел Тьерри Анри по количеству голов в составе национальной команды – 52 против 51.

9 сентября состоялась встреча 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026 между сборными Франции и Исландии. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории «Ле Бле», Килиану нужно забить еще 6 мячей, чтобы опередить форварда Оливье Жиру, который имеет в своем активе 57 голов.

Лучшие голеадоры в истории сборной Франции

  • Оливье Жиру – 57
  • Килиан Мбаппе – 52
  • Тьерри Анри – 51
  • Антуан Гризманн – 44
  • Мишель Платини – 41
По теме:
ТУХЕЛЬ: «Убедительная победа против сложного соперника. Командная работа»
Норвегия в последний раз забивала 11 голов в одном матче 77 лет назад
Роналду, Кейн и Джеко отличились очередными голами за национальные команды
Мишель Платини Тьерри Анри сборная Франции по футболу статистика Оливье Жиру Антуан Гризманн Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу сборная Исландии по футболу
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Футбол | 10 сентября 2025, 01:47 0
Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Чили – Уругвай. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок состоится в ночь на 10 сентября и начнется в 02:30 по Киеву

Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Футбол | 09 сентября 2025, 06:55 5
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»

Экс-тренер – о матче Азербайджан – Украина

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 20:59
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Футбол | 09.09.2025, 16:12
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 19
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 14
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
09.09.2025, 07:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем