Сергей РЕБРОВ: «Все ждали от нас другого, но он вчера получил травму»

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров извинился за результат этого матча и указал на проблему с травмированными игроками.

«Я хочу извиниться за результат, все ждали другого. Но если бы мы победили 1:0 – то была бы критика, говорили бы, что этого мало.

У нас действительно было много травм. Например, я не мог рассчитывать на Алексея Гуцуляка, он накануне получил травму. Надо поддерживать друг друга и поддерживать команду», – отметил Ребров.