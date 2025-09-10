Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сергей РЕБРОВ: «Все ждали от нас другого, но он вчера получил травму»
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 18:46
Сергей РЕБРОВ: «Все ждали от нас другого, но он вчера получил травму»

Тренер извинился за результат и указал на травмированных игроков

Сергей РЕБРОВ: «Все ждали от нас другого, но он вчера получил травму»
УАФ. Сергей Ребров

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров извинился за результат этого матча и указал на проблему с травмированными игроками.

«Я хочу извиниться за результат, все ждали другого. Но если бы мы победили 1:0 – то была бы критика, говорили бы, что этого мало.

У нас действительно было много травм. Например, я не мог рассчитывать на Алексея Гуцуляка, он накануне получил травму. Надо поддерживать друг друга и поддерживать команду», – отметил Ребров.

Криштиану Роналду завоевал 137-ю победу в составе сборной Португалии
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Александр Шевченко
О так, винен Гуцуляк. Сірьожа наглая ти рожа, в тебе з вінгерів в запасі є Назаренко та Волошин. Ти точно довбойоб. Ми граємо проти Азербайджану, ти просто облажався зі стартовим складом в центрі поля, от і все. Ти ж міг випустити Назаренка, або Волошина на фланг, Михайличенка лівим захисником, а Зінченка з Судаковим та з Очеретьком, наприклад, в центрі. Та в тебе куча можливостей була виставити нормальний склад, особливо центрі, з креативних гравців, а не з трьох дуболомів - Очеретька, Бондаренка та Калюжного
Trishovich
Давай карлік 
Після поразки від Ісландіі подивимось де ти будеш,фізручара
vasilichn
Поле прямоугольное, мяч круглый, не было Гуцуляка - вот три причины, почему сборная НЕ выиграла. Очередная отмазка Станиславовича...
Микола Унгурян
треба мати якщо не совість то принаймі самоповагу і піти зі збірної, але ж це не про двох кумів....
Liverpool777
Іди вже на хєр з команди
BVE
Так ось де пса закопали - Гоцуляк травмувався. Ні бе, ні ме, ні кукуріку!
