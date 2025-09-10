Сергей РЕБРОВ: «Все ждали от нас другого, но он вчера получил травму»
Тренер извинился за результат и указал на травмированных игроков
В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров извинился за результат этого матча и указал на проблему с травмированными игроками.
«Я хочу извиниться за результат, все ждали другого. Но если бы мы победили 1:0 – то была бы критика, говорили бы, что этого мало.
У нас действительно было много травм. Например, я не мог рассчитывать на Алексея Гуцуляка, он накануне получил травму. Надо поддерживать друг друга и поддерживать команду», – отметил Ребров.
Після поразки від Ісландіі подивимось де ти будеш,фізручара