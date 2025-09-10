Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Валерий КРИВЕНЦОВ: «Арбитр попал в сложную ситуацию»
Чемпионат мира
Известный украинский тренер высказался о неназначенном пенальти

Валерий Кривенцов

Бывший игрок сборной Украины Валерий Кривенцов прокомментировал не назначенный пенальти после фола на нападающем Владиславе Ванате в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 против национальной команды Азербайджана (1:1):

«Да, пенальти был. Соперник в пределах штрафной площадки положил руку на плечо Ваната и не играл в мяч. На скорости такого прикосновения вполне достаточно, чтобы пересмикнуть оппонента. Понимаю, что арбитр попал в данном эпизоде в сложную ситуацию. Ставить пенальти на первых минутах, да еще и в ворота хозяев поля, – это сложно.

Правда, и Ванат в этом эпизоде немного переиграл, делая вид, что соперник ударил его по лицу, чего не было. Не исключаю, что у рефери именно это действие Ваната вызвало раздражение. Так получилось, что решение по 11-метровому на сто процентов зависело от точки зрения арбитра, и он сделал свой выбор».

сборная Украины по футболу Валерий Кривенцов сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина судейство Владислав Ванат
Дмитрий Вус Источник: Footboom
