Капитан сборной Украины рассказал о реакции Реброва после провала в Баку
«Сине-желтые» сыграли вничью с Азербайджаном
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После завершения матча капитан сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о реакции на этот матч наставника команды Сергея Реброва.
«Реакция Реброва после матча? Как всегда сдержанная, по горячим следам никто не хочет что-то говорить. После этого мы приезжаем на следующий сбор и очень долго разбираем эти игры», – отметил Матвиенко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026