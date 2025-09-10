Капитан сборной Украины рассказал о реакции Реброва после провала в Баку

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения матча капитан сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о реакции на этот матч наставника команды Сергея Реброва.

«Реакция Реброва после матча? Как всегда сдержанная, по горячим следам никто не хочет что-то говорить. После этого мы приезжаем на следующий сбор и очень долго разбираем эти игры», – отметил Матвиенко.