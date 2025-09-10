Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан сборной Украины рассказал о реакции Реброва после провала в Баку
Украина. Премьер лига
10 сентября 2025, 21:00 |
«Сине-желтые» сыграли вничью с Азербайджаном

УАФ. Николай Матвиенко

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения матча капитан сборной Украины Николай Матвиенко рассказал о реакции на этот матч наставника команды Сергея Реброва.

«Реакция Реброва после матча? Как всегда сдержанная, по горячим следам никто не хочет что-то говорить. После этого мы приезжаем на следующий сбор и очень долго разбираем эти игры», – отметил Матвиенко.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Николай Матвиенко
Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
antt
Це типу щось там сказав щоб зробили 1:0  в перерві, але як ще раз забити бо відігралися, не сказав чи не розрахував. Бо типу Трубін в Баку все зловить. Не так вийшло.
