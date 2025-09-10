Йожеф САБО: «Сборная Украины хотела установить рекорд»
Экс-тренер «Динамо» раскритиковал игру сине-желтых
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат этой встречи.
«Перед игрой у меня были плохие предчувствия. Выбирая между ничьей и минимальной победой, остановился на прогнозе 2:1 в пользу нашей сборной. К сожалению, мы потеряли очки.
Беззубая, безвольная игра. Флангов нет. Довбик сам по себе. Зинченко? Без комментариев.
Не увидел игроков, которые могут творить. Мяч контролировали ради контроля. Хотели установить рекорд. А где острота, удары по воротам?», – сказал Сабо.
