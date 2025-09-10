Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Сборная Украины хотела установить рекорд»
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 22:48 |
Йожеф САБО: «Сборная Украины хотела установить рекорд»

Экс-тренер «Динамо» раскритиковал игру сине-желтых

УАФ. Йожеф Сабо

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал результат этой встречи.

«Перед игрой у меня были плохие предчувствия. Выбирая между ничьей и минимальной победой, остановился на прогнозе 2:1 в пользу нашей сборной. К сожалению, мы потеряли очки.

Беззубая, безвольная игра. Флангов нет. Довбик сам по себе. Зинченко? Без комментариев.

Не увидел игроков, которые могут творить. Мяч контролировали ради контроля. Хотели установить рекорд. А где острота, удары по воротам?», – сказал Сабо.

