Ребров вспомнил о Ярмоленко после фиаско в матче с Азербайджаном

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов об отсутствии в заявке Андрея Ярмоленко.

«Не хватило Ярмоленко? На позиции Андрея два игрока получили травму. К сожалению, мы на это не рассчитывали. Если бы была такая ситуация, я бы вызвал Ярмоленко», – сказал Ребров.