Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров вспомнил о Ярмоленко после фиаско в матче с Азербайджаном
Сборная УКРАИНЫ
10 сентября 2025, 00:12 |
532
2

Ребров вспомнил о Ярмоленко после фиаско в матче с Азербайджаном

Тренер считает, что в сложившейся ситуации Андрей мог помочь

10 сентября 2025, 00:12 |
532
2
Ребров вспомнил о Ярмоленко после фиаско в матче с Азербайджаном
УАФ. Сергей Ребров

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После матча Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов об отсутствии в заявке Андрея Ярмоленко.

«Не хватило Ярмоленко? На позиции Андрея два игрока получили травму. К сожалению, мы на это не рассчитывали. Если бы была такая ситуация, я бы вызвал Ярмоленко», – сказал Ребров.

По теме:
Холанд в третий раз в карьере оформил пента-трик в одном матче
Албания – Латвия – 1:0. Как забил Асллани. Видео гола и обзор матча
Венгрия – Португалия – 2:3. Драма с пенальти Роналду. Видео голов и обзор
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: MEGOGO
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09 сентября 2025, 08:26 2
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»

Легендарный боксер – о Теренсе Кроуфорде

Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 09 сентября 2025, 07:10 6
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами
Лунин принял категорическое решение. Он отказался играть с украинцами

Футболист мог перейти в «Трабзонспор»

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Футбол | 10.09.2025, 00:23
Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Квалификация ЧМ-2026. Турнирные таблицы: Роналду, Холанд, неудача Украины
Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Футбол | 09.09.2025, 22:14
Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Сергей РЕБРОВ: «Мы ничего не проиграли, впереди много матчей»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
newo
1:1? Все? Шкода, а в мене ще стільки ідей.
Ответить
+1
Di_van
Ребров - дов... бо....йоб!
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 52
Футбол
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
Дубль Ярмоленко, ассист от Бленуце. Динамо провело матч с Лесным
08.09.2025, 17:05 102
Футбол
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 5
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 1
Бокс
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 20
Бокс
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем