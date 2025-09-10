Ребров вспомнил о Ярмоленко после фиаско в матче с Азербайджаном
Тренер считает, что в сложившейся ситуации Андрей мог помочь
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
После матча Сергей Ребров ответил на вопросы журналистов об отсутствии в заявке Андрея Ярмоленко.
«Не хватило Ярмоленко? На позиции Андрея два игрока получили травму. К сожалению, мы на это не рассчитывали. Если бы была такая ситуация, я бы вызвал Ярмоленко», – сказал Ребров.
