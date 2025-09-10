Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 17:29 | Обновлено 10 сентября 2025, 17:57
1495
17

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»

Головко считает, что сейчас не время менять наставника

Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный в прошлом игрок и наставник Александр Головко, который сейчас работает экспертом на телевидении, считает, что УАФ не стоит увольнять наставника сборной Украины Сергея Реброва.

«Ну что за вопросы, перестаньте. Нужно Реброву оставаться и доводить отбор до конца, а потом отвечать, почему так случилось или не случилось. Вы хотите сейчас говорить про отставку тренера? У нас игроки даже в Лиге чемпионов не играют, украинские игроки в командах УПЛ. Почему мы должны выносить Азербайджан 4:0? Это дистанция».

«И если у нас есть Ребров, то давайте ждать, у него есть стратегия. Да, это провал. Но говорить про другого тренера... Что он сейчас изменит сразу? Сложно работать, когда идет война», – сказал Головко.

Сборная Украины после двух матчей отбора ЧМ-2026 набрала один пункт.

По теме:
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
1.07 за матч. Холанд продолжает устанавливать рекорды
Отбор на ЧМ-2026. 18 сборных уже вышли на чемпионат мира
Александр Головко сборная Украины по футболу Азербайджан - Украина Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
BVE
Чомусь , на свій хлопський розум, мав значно кращу думку про
Головка...
Ответить
+7
Diesel
це пздц а не провал.
ЙУБАНЕ кодло друзів експертів
Ответить
+6
Zander
Або ребров виставляється головку, або той наглухо відбитий
Ответить
+5
MaximusOne
Ну зрозуміло що всі "динамівскі" коріша не хочуть нічого поганого один за одного казати, але як мінімум новий тренер мав би достатньо часу підготовити команду до наступного відбору.
Ответить
+4
Ondu
дружки типа который разваливает сборную вылезли. кайф. покрывательство и анархия
Ответить
+3
inflicted
Ребров провалив Євро, провалив Лігу націй, провалює відбір на ЧС. Дійсно, чого б його звільняти
Ответить
+2
Alex86 1
Физрук физрука видит издалека)
Ответить
+1
kadaad .
Очередной клоун встал на защиту никчемного Реброва!
Ответить
+1
Mishgan2507
Та пішов він у дупу. Це менталітет. Навіть мені хоча б одного тренера у минулому, який скаже звільняти іншого
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Trishovich
Від Ісовндіі буде 2 поразки
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Rabotnichki
В липні 2025 Олександра Головка хотіли призначити головою Херсонської обласної асоціації футболу, можливо в майбутньому йому запропонують посаду в УАФ, і Ви думаєте що він буде критикувати або говорити про звільнення Реброва?
Ответить
0
Burevestnik
чиє в штабі Реброва тренери - вихідці із ШД?
якщо нема, то чому?
Ответить
0
Trishovich
Що він ще скаже Ребров йому плате
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Паша Мех
Согласен с Саней!Проведет отбор,а там уже будем решать...
Ответить
-2
