Эксперт: «Увольнять Реброва? Что за вопросы, перестаньте»
Головко считает, что сейчас не время менять наставника
Известный в прошлом игрок и наставник Александр Головко, который сейчас работает экспертом на телевидении, считает, что УАФ не стоит увольнять наставника сборной Украины Сергея Реброва.
«Ну что за вопросы, перестаньте. Нужно Реброву оставаться и доводить отбор до конца, а потом отвечать, почему так случилось или не случилось. Вы хотите сейчас говорить про отставку тренера? У нас игроки даже в Лиге чемпионов не играют, украинские игроки в командах УПЛ. Почему мы должны выносить Азербайджан 4:0? Это дистанция».
«И если у нас есть Ребров, то давайте ждать, у него есть стратегия. Да, это провал. Но говорить про другого тренера... Что он сейчас изменит сразу? Сложно работать, когда идет война», – сказал Головко.
Сборная Украины после двух матчей отбора ЧМ-2026 набрала один пункт.
