РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что Азербайджан показал совсем другой футбол, чем в матче с Исландией (0:5).

«Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем по-другому играл, не так, как против Исландии. Сыграли очень компактно, не давали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось», – отметил тренер.