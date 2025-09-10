Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»
10 сентября 2025, 19:58
РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»

Тренер «сине-желтых» – о матче против Азербайджана

РЕБРОВ: «Они играли по-другому, не так, как с Исландией, да еще и поле»
УАФ. Сергей Ребров

В Баку завершился отборочный матч ЧМ 2026 года по футболу между сборными Азербайджана и Украины. В матче была зафиксирована ничья 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отметил, что Азербайджан показал совсем другой футбол, чем в матче с Исландией (0:5).

«Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем по-другому играл, не так, как против Исландии. Сыграли очень компактно, не давали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось», – отметил тренер.

Павло
Та іди найух
Ответить
+2
іван гомонай
а як ти хотів щоб вони стояли.........................................................???? Атепер порівняй рівень Ісландії і наш ???? ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ
ІІІ????? Гнати реброва в шию чим скоріше тим краще, а то загубить збірну................
Ответить
+2
Lulinnha
Ребров: По конспектам моим всё офигенно, а на деле вышла х##ня... Извините меня если вам это поможет конечно...
Ответить
+1
Rzechpospolita
Даже при Фоменку, з пʼятьма опорниками - ми не були такі безнадійні в атаці, взагалі ідей нема, а він тільки скигле….
Ответить
+1
Elson
пиДКрас
Ответить
0
