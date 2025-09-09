ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины

В матче отбора ЧМ-2026 между сборной Азербайджана и Украины счет 1:0 в пользу гостей на старте второго тайма сделал хавбек Георгий Судаков.

Для новичка Бенфики это четвертый мяч в составе национальной команды. Судаков проводит свой 31-й матч в сборной Украины.

По четыре гола в сборной у Романа Зозули, Ярослава Ракицкого и Тараса Степаненко.

Судаков вскоре догонит Романа Безуса, Алексея Белика и Юрия Максимова.