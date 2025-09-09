Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 20:21
ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины

Важный мяч новичка Бенфики

ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В матче отбора ЧМ-2026 между сборной Азербайджана и Украины счет 1:0 в пользу гостей на старте второго тайма сделал хавбек Георгий Судаков.

Для новичка Бенфики это четвертый мяч в составе национальной команды. Судаков проводит свой 31-й матч в сборной Украины.

По четыре гола в сборной у Романа Зозули, Ярослава Ракицкого и Тараса Степаненко.

Судаков вскоре догонит Романа Безуса, Алексея Белика и Юрия Максимова.

Георгий Судаков Азербайджан - Украина сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу фото
