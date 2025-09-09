Чемпионат мира09 сентября 2025, 20:21 |
ФОТО. Судаков забил Азербайджану. 4-й гол в сборной Украины
Важный мяч новичка Бенфики
09 сентября 2025, 20:21 |
В матче отбора ЧМ-2026 между сборной Азербайджана и Украины счет 1:0 в пользу гостей на старте второго тайма сделал хавбек Георгий Судаков.
Для новичка Бенфики это четвертый мяч в составе национальной команды. Судаков проводит свой 31-й матч в сборной Украины.
По четыре гола в сборной у Романа Зозули, Ярослава Ракицкого и Тараса Степаненко.
Судаков вскоре догонит Романа Безуса, Алексея Белика и Юрия Максимова.
