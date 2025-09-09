Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нужен Довбик? Сборная Украины нанесли лишь один удар за тайм
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 20:05 | Обновлено 09 сентября 2025, 20:22
Нужен Довбик? Сборная Украины нанесли лишь один удар за тайм

Ждем Артема Довбика вместо Ваната?

Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам первого тайма сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана не может забить и не создала ни одного опасного момента (0:0).

Команда Сергея Реброва больше контролировала мяч (65% на 35%), однако нанесла лишь один удар в створ ворот – в конце тайма пробил Александр Зубков, а мяч после рикошета прилетел в руки вратарю.

Украина могла пробить пенальти, но рефери сперва назначил 11-метровый, а затем отменил его после VAR.

Соперник сам ответил только одним ударом в створ.

Ждем выхода на поле Артема Довбика и навесы в штрафную? Центрфорвардом в стартовом составе вышел Владислав Ванат.

Maks23
Новый тренер нужен 
Ответить
+3
micha(ZAKARPATTJA)
На 80 хвилині випустить
Ответить
0
Любчик Гринчук
Це не команда. Це набрід!!!
Ответить
0
APL
До чого тут Ванат і Довбик, в нас нема кому пас віддати, треба міняти повністю центр 
Ответить
0
VIPsector1
Колода. Кому він потрібен?
Ответить
0
Test
цим ЧОХЛАМ для футболок, вже нічого не допоможе....
Ответить
0
