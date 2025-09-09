Нужен Довбик? Сборная Украины нанесли лишь один удар за тайм

По итогам первого тайма сборная Украины в матче отбора ЧМ-2026 против Азербайджана не может забить и не создала ни одного опасного момента (0:0).

Команда Сергея Реброва больше контролировала мяч (65% на 35%), однако нанесла лишь один удар в створ ворот – в конце тайма пробил Александр Зубков, а мяч после рикошета прилетел в руки вратарю.

Украина могла пробить пенальти, но рефери сперва назначил 11-метровый, а затем отменил его после VAR.

Соперник сам ответил только одним ударом в створ.

Ждем выхода на поле Артема Довбика и навесы в штрафную? Центрфорвардом в стартовом составе вышел Владислав Ванат.