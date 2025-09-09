ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Перед стартом игры сине-желтые исполнили национальный гимн.

Уже на 3-й минуте Украина могла выйти вперед. Рефери назначил пенальти для подопечных Сергея Реброва, но затем отменил свое решение после просмотра VAR.

