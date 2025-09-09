ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном
9 сентября сине-желтые играют против азербайджанцев в Баку в матче отбора к ЧМ-2026
9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом игры сине-желтые исполнили национальный гимн.
Уже на 3-й минуте Украина могла выйти вперед. Рефери назначил пенальти для подопечных Сергея Реброва, но затем отменил свое решение после просмотра VAR.
ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии
Поединок состоится 9 сентября в 19:00