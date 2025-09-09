Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 19:23 |
1166
0

ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном

9 сентября сине-желтые играют против азербайджанцев в Баку в матче отбора к ЧМ-2026

09 сентября 2025, 19:23 |
1166
0
ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном

9 сентября проходит матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды играют на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры сине-желтые исполнили национальный гимн.

Уже на 3-й минуте Украина могла выйти вперед. Рефери назначил пенальти для подопечных Сергея Реброва, но затем отменил свое решение после просмотра VAR.

ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн перед матчем с Азербайджаном

По теме:
ФОТО. Рука Зинченко: момент, после которого судья назначил пенальти
ВИДЕО. Украина пропустила гол от Азербайджана с пенальти на 72-й минуте
Форвард Ман Сити получил травму в матче за сборную
видео сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
Футбол | 08 сентября 2025, 22:00 1
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Не нужен Шовковскому. Динамо нашло клуб для форварда

Эрик Рамирес продолжит свою карьеру в Чехии

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 30
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Бокс | 09.09.2025, 08:26
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 09.09.2025, 20:27
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Франция – Исландия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Теннис | 09.09.2025, 13:20
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Убедительный камбек: Олейникова в Любляне разгромила полуфиналистку РГ-2021
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 2
Футбол
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
Сборная Украины по волейболу выиграла заключительный матч перед ЧМ
07.09.2025, 22:07
Волейбол
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
Революция в футболе? В FIFA утвердили новое правило офсайда
08.09.2025, 09:27 34
Футбол
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
Отбор ЧМ. Германия одержала первую победу, Словакия с трудом взяла 3 очка
07.09.2025, 23:43 3
Футбол
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 18
Футбол
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
Йожеф САБО: «Этот украинец уже отыграл свое, пора заканчивать»
08.09.2025, 07:08 15
Футбол
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
Олимпийская чемпионка по биатлону во второй раз стала мамой
08.09.2025, 10:39
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем