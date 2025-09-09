Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: Важно, чтобы мы не воспринимали этого соперника рангом ниже Франции
Чемпионат мира
09 сентября 2025, 18:46 | Обновлено 09 сентября 2025, 18:48
РЕБРОВ: Важно, чтобы мы не воспринимали этого соперника рангом ниже Франции

Наставник сборной Украины поделился эмоциями перед стартом игры с Азербайджаном

Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед стартом матча квалификации чемпионата мира против Азербайджана поделился эмоциями:

«Які останні налаштування? Важливо, щоб ми не сприймали цього суперника рангом нижче, ніж Францію. Я вважаю, що важливо показати теж саме бажання, яке було проти французів, щоб ми не відрізняли ігри з кращим суперником, з суперником рангом вище.

Дуже важливо, що ми покажемо сьогодні. Я сподіваюся і впевнений, що хлопці покажуть свій максимум.

Вболівальники? Впевнений, що сьогодні на стадіоні буде підтримка збірної. Хлопці і за порожніх трибун розуміють, для кого вони грають. Дуже багато людей, які дивляться на нас по телебаченню, і вони чекають від нас емоцій. Сподіваюсь, сьогодні, своєю грою, ми покажемо силу України».

Старт встречи Азербайджан – Украина в Баку начнется 9 сентября в 19:00 по Киеву.

По теме:
ФОТО. Рефери назначил и отменил пенальти для Украины в игре с Азербайджаном
Азербайджан – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Ужасное поле и пустой стадион. Сборная Украины играет в Баку
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу Азербайджан - Украина ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
